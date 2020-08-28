Amazon.com.tr’de evcil hayvan ürünleri kategorisi açıldı

Amazon.com.tr’nin Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinden alışveriş yapan evcil hayvan sahipleri Acana, Dreamies, EverClean, Gimcat, Gimdog, N&D, Orijen, Pisi Pisi, Trixie ve Whiskas gibi popüler markalardan yüzlerce ürüne açılışa özel yüzde 50’ye varan indirimlerle sahip olabiliyorlar.

Ek olarak, HAYTAP iş birliğiyle gerçekleştirilen iyilik hareketi kapsamında tüketiciler HAYTAP tarafından belirlenen mama ihtiyaç listesindeki ürünlerden istediklerini Amazon.com.tr aracılığıyla kuruma bağışlayabilecekler.

Amazon.com.tr, Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinin açıldığını duyurdu. Geniş ürün yelpazesinin sunulduğu kategori, hayvanseverleri kedi, köpek, kuş, balık gibi birçok evcil hayvanın ihtiyaç duyabileceği seçeneklerle buluşturuyor.

Mamadan tasmaya, oyuncaktan giyim ve bakım ürünlerine, akvaryum bitkilerinden hava sirkülasyon motorlarına 25 binden fazla ürünün yer aldığı kategoride Lider, Reflex, Bonnie, Enjoy gibi yerli markalardan Pedigree, Royal Canin, Bibau, Trixie, Acana ve N&D gibi global firmalara 300’den fazla markanın ürünleri hızlı ve güvenli teslimat seçeneği ve cazip fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, “Müşterilerimiz artık evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını da sıra bekleme ya da ağır mama poşetlerini taşıma derdi olmadan Amazon.com.tr’nin geniş ürün yelpazesi, güvenilir alışveriş deneyimi ve hızlı teslimat olanaklarından yararlanarak birkaç tıkla karşılayabilecekler. Amacımız tüm müşterilerimiz gibi evcil hayvan sahiplerinin de ihtiyaç duydukları ürünleri mümkün olan en hızlı ve güvenilir şekilde onlara ulaştırarak destek sağlamak. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı birçok seçkin markanın ürünlerine yer verdiğimiz Evcil Hayvan Ürünleri kategorimizde binlerce seçenek sunuyoruz. Müşterilerimizin tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ürün gamımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Bunun yanında, Amazon.com.tr HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) iş birliğiyle gerçekleştirdiği iyilik hareketini de duyurdu. İş birliği kapsamında tüketiciler, Amazon.com.tr üzerinde oluşturulan HAYTAP mama ihtiyaç listesinden istedikleri ürünleri Amazon.com.tr aracılığıyla Türkiye genelindeki bakımevlerine gönderebilecek; ihtiyacı olan hayvanlara hızlı ve güvenli bir şekilde destek olabilecek.

Evcil Hayvan Ürünleri kategorisinden alışveriş yapan Amazon.com.tr müşterileri Acana, Dreamies, Enjoy, Gimcat, Gimdog, King, N&D, Orijen, Trixie ve Whiskas gibi popüler markalardan yüzlerce ürüne açılışa özel yüzde 50’ye varan indirimlerle sahip olabiliyorlar.