Aman grip olmayın, bu karışımlarla önleminizi alın

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, mevsimsel grip enfeksiyonu görülme sıklığının arttığı şu dönemde her zamankinden fazla dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Gribal enfeksiyon ile koronavirüsün bazı belirtilerinin ortak olduğunu, bunun da grip geçirenlerde “Virüs mü kaptım” endişesine yol açtığını hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Bu korkuyu yaşamamak ve böylesine sıkıntılı bir süreçte sağlık kurumlarına gitmek zorunda kalmamak için gerekli tüm tedbirleri almak gerekir. En temel tedbir elbette kişisel temizlik, maske kullanımı, sosyal mesafe, kalabalık ortamlardan uzak durmak, dengeli beslenme ve yeterli uyku” dedi.

Grip savar ve grip pastili çok etkili

Evde hazırlanabilecek basit doğal karışımların da gribe karşı vücut direnci sağladığını bildiren Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Grip savar olarak tabir ettiğimiz karışım, gribe yakalanma ihtimalini azalttığı gibi grip olmuş kişilerde iyileşmeyi hızlandırmakta ve gereksiz ilaç kullanımını önlemektedir. Pastil olarak adlandırdığımız diğer karışım da yine gribe karşı savunma kalkanı oluşturmaktadır. Bunlardan herhangi birini evde rahatlıkla hazırlayabilir, kendinizi ve ailenizi gribal enfeksiyonlara karşı koruyabilirsiniz…”

İşte gribi önleyen boğaz ağrısını geçiren bitkisel tarifler…

Grip savar için malzemeler



Toz zencefil (2 çay kaşığı)

Toz zerdaçal (2 çay kaşığı)

Dövülmüş karabiber (1 çay kaşığı)

2 adet orta boy limon suyu

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Bütün bu malzemeler bir cam kavanoza konulur. Buzdolabında 10 gün bekletilen bu karışım, günde bir kez çalkalanır. 10 gün sonra 2 yemek kaşığı suyu alınıp bal ile karıştırılarak içilir.







Grip pastili için malzemeler

8 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

4 tane karanfil

4 tane karabiber tohumu

1 tane limon

6 damla propolis

2 tatlı kaşığı tarçın ve 1 çay kaşığı çörek otu tozu

Tüm malzemeler bir kap içinde yoğunluk sağlayıncaya kadar kısık ateşte kaynatılır. Limon kaynamaya başlayınca içine sıkılır. Ardından karışım pişirme kağıdı üzerine dökülerek buzdolabında dondurulur, dil altında eritilerek tüketilir. Günde 4-6 adet tüketilebilir.