Alpha-gal sendromu: Vaka sayÄ±larÄ± arttÄ±, en Ã§ok o bÃ¶lgede var YÄ±ldÄ±z keneden bulaÅŸÄ±yor, et ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerine karÅŸÄ± alerji geliÅŸiyor

Haberin DevamÄ±

ABD HastalÄ±k Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Amerikaâ€™da 450 bin kiÅŸinin kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sonucunda ortaya Ã§Ä±kan alpha-gal sendromuna yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor. Alpha-gal molekÃ¼lÃ¼ kan dolaÅŸÄ±mÄ±na girdiÄŸinde, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi aÅŸÄ±rÄ± tepki vererek bu molekÃ¼le karÅŸÄ± antikor Ã¼retiyor. Daha sonra alpha-gal iÃ§eren gÄ±dalarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi et ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerine karÅŸÄ± alerji geliÅŸiyor.

Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanÄ± ProfesÃ¶r Dr. SÃ¼da Tekin, Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Yavuz Turan ve EriÅŸkin Alerji ve Ä°mmÃ¼noloji UzmanÄ±Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan ile bu gizemli alerjiyi mercek altÄ±na aldÄ±k.





Haberin DevamÄ±

Alpha-gal sendromu nedir ve nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kar? Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n yÄ±ldÄ±z kene ile baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Prof. Dr. SÃ¼da Tekin: Alpha-gal sendromu bir tÃ¼r gÄ±da alerjisidir. LiteratÃ¼rde memeli eti hastalÄ±ÄŸÄ± olarak da geÃ§er. Ã–zellikle sÄ±ÄŸÄ±r, domuz eti veya kuzu eti gibi kÄ±rmÄ±zÄ± ete karÅŸÄ± hafif veya ileri derece alerji geliÅŸebilir. Yine sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri bu hastalÄ±ÄŸa sebep olabilir.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda nadir de olsa kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan kaÅŸÄ±ntÄ± ve dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ ile seyreden bir alerjik hastalÄ±ktÄ±r. Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€˜nde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ve gÃ¶zlemlerde hastalÄ±ÄŸÄ±n genellikle yÄ±ldÄ±z kenesinin Ä±sÄ±rmasÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildiriyor. Bu tÃ¼rÃ¼n alerjiye sebep olan bir madde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

KENE TÃœKÃœRÃœÄžÃœNDE BULUNUYOR

Kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± alpha-gal sendromu geliÅŸme sÃ¼reci nasÄ±ldÄ±r? Her kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± bu sendroma yol aÃ§ar mÄ±?

Prof. Dr. SÃ¼da Tekin:Â Bu sendrom yaÅŸamÄ± tehdit edici bir klinik ve kendini gÃ¶sterebilir. Alfa gal bir ÅŸeker molekÃ¼lÃ¼dÃ¼r ve sadece yÄ±ldÄ±z kenesinin tÃ¼kÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼nde bulunur, sadece yÄ±ldÄ±z kenesi ile bulaÅŸÄ±r.

DÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde bulunan keneler, Ã¶zellikle Avrupa, Afrika GÃ¼ney ve Orta Amerika Avustralya, Asyaâ€™da bulunan diÄŸer bazÄ± keneler de bu hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§abilmektedir.





Haberin DevamÄ±

KÄ°ÅžÄ°DEN KÄ°ÅžÄ°YE BULAÅžIR MI?

Bu hastalÄ±k bulaÅŸÄ±cÄ± mÄ±dÄ±r? Alpha-gal sendromu kiÅŸiden kiÅŸiye geÃ§ebilir mi?

Prof. Dr. SÃ¼da Tekin: HastalÄ±k bulaÅŸÄ±cÄ± deÄŸildir, kiÅŸiye Ã¶zel birtakÄ±m alerjenlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na baÄŸlÄ±Â hastalÄ±k meydana gelir dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ ve kaÅŸÄ±ntÄ± Ã¶n plandadÄ±r kiÅŸiden kiÅŸiye herhangi bir bulaÅŸ sÃ¶z konusu deÄŸildir.

Bu hastalÄ±kla ilgili saÄŸlÄ±k sisteminde farkÄ±ndalÄ±k yeterli mi?

Prof. Dr. SÃ¼da Tekin: Bu hastalÄ±k son 20-30 yÄ±lda modern tÄ±pla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Ãœlkemizde bu hastalÄ±ÄŸa yÃ¶nelik Ã§ok fazla farkÄ±ndalÄ±k yok. Genellikle alerji uzmanlarÄ± bu konuda bilgilendirilir. BulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kiÅŸisel rahatsÄ±zlÄ±klarda hasta hekime baÅŸvurur ve bu yolla tanÄ± konulur.

Haberin DevamÄ±





TANISI OLDUKÃ‡A ZOR

TanÄ± konulmasÄ± zor mu, yoksa hekimler bu sendromu artÄ±k daha sÄ±k mÄ± tanÄ±yor?

Â

Prof. Dr. SÃ¼da Tekin: BÃ¼tÃ¼n alerjik hastalÄ±klarda olduÄŸu gibi dÃ¶kÃ¼ntÃ¼, kaÅŸÄ±ntÄ±, halsizlik gibi ÅŸikayetleri olan hastalar doktora gittiÄŸinde hekimin bu hastalÄ±k aklÄ±na gelmesi gerekmektedir. Alerji uzmanÄ± meslektaÅŸlarÄ±m veya dermatologlar araÅŸtÄ±rma sonrasÄ±nda tanÄ± konulabilmektedir ama tanÄ±sÄ± biraz zordur.

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan:

TanÄ±da iki ana unsur vardÄ±r:

1. Ã–ykÃ¼: Gecikmeli reaksiyonun varlÄ±ÄŸÄ±-kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼.

2. Laboratuvar: Kanda alpha-galâ€™a Ã¶zgÃ¼l IgE pozitifliÄŸi.TÃ¼rkiyeâ€™deki Ã§alÄ±ÅŸmalarda, ticari sÄ±ÄŸÄ±r/kuzu ekstraktÄ±yla yapÄ±lan deri testlerinin Ã§oÄŸunlukla negatif olabildiÄŸi gÃ¶sterilmiÅŸtir, bu nedenle taze Ã§iÄŸ veya piÅŸmiÅŸ etle deri testi tanÄ±da deÄŸerli olur.

Haberin DevamÄ±

YÄ±ldÄ±z kene hangi bÃ¶lgelerde yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor? TÃ¼rkiyeâ€™de veya Avrupaâ€™da bu kene tÃ¼rÃ¼nÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±na dair bir risk sÃ¶z konusu mu?

Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Yavuz Turan: Bu tÃ¼r Kuzey Amerika'ya Ã¶zgÃ¼ bir tÃ¼rdÃ¼r. Orta Amerika'da da varlÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸtir. Ancak ÅŸu ana kadar Avrupa'da ve TÃ¼rkiye'de bu tÃ¼rÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ±na dair ÅŸu ana kadar henÃ¼z bir kayÄ±t yoktur. Yine de taÅŸÄ±nma yoluyla bu tÃ¼r Avrupa ve Asya'ya geÃ§ebilmesi elbette mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â

Â

Alpha-gal sendromu nasÄ±l bir reaksiyon yapar? DiÄŸer gÄ±da alerjilerinden farkÄ± ne?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan: Alpha-gal sendromu, kÄ±rmÄ±zÄ± et alerjisi olarak da bilinir. Alpha-gal molekÃ¼lÃ¼, (insan hariÃ§)Â memeli dokularÄ±nda bulunan bir karbonhidrat yapÄ±dÄ±r. Amerika da Amblyomma americanum (lone star tick- yÄ±ldÄ±z kene), Avrupaâ€™da ise Ixodes ricinus gibi bazÄ± kene tÃ¼rlerinin sindirim sisteminde ve tÃ¼kÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼nde de alpha-gal bulunur.

Haberin DevamÄ±

Kene, insanÄ± Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼kÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼ndeki alpha-gal ve beraberindeki baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k dÃ¼zenleyici Ã§eÅŸitli molekÃ¼llerÂ deriden kan dolaÅŸÄ±mÄ±na geÃ§er. Alpha-gal sendromu, memeli etlerinde bulunan (alpha-gal) adlÄ± karbonhidrata karÅŸÄ± geliÅŸen IgE aracÄ±lÄ± bir gÄ±da alerjisidir. Tipik gÄ±da alerjilerinde hedef proteinlerdir; burada ise hedef karbonhidrat yapÄ±dÄ±r. Bu nedenle reaksiyon diÄŸer gÄ±da alerjilerinin aksine gecikmeli ortaya Ã§Ä±kar. Ve kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sebebiyet verdiÄŸinden herhangi bir yaÅŸta sonradan geliÅŸir. Genetik deÄŸildir. Ailesel geÃ§iÅŸ yoktur.Â

BELÄ°RTÄ°LER HAFTALAR HATTA AYLAR Ä°Ã‡Ä°NDE ORTAYA Ã‡IKABÄ°LÄ°R

Semptomlar ne zaman baÅŸlar, nasÄ±l ÅŸiddetlenir?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan:Â TÃ¼m kene Ä±sÄ±rÄ±klarÄ± alpha-gal alerjisi ile sonuÃ§lanmaz. Ä°lk kene Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ± sonrasÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k yanÄ±tÄ± haftalar iÃ§inde baÅŸlar. Ortalama 2â€“6 hafta iÃ§inde alpha-gal IgE pozitifleÅŸir. Klinik belirtiler genellikle haftalar-aylar iÃ§inde ortaya Ã§Ä±kar. Tekrar eden kene Ä±sÄ±rÄ±klarÄ± hassasiyeti artÄ±rÄ±r.

Belirtiler Ã§oÄŸunlukla memeli eti tÃ¼kettikten 2â€“6 saat sonra baÅŸlar. Gecikme sÃ¼resi sabit deÄŸildir; bazÄ± hastalarda 2 saatin altÄ±nda da gÃ¶rÃ¼lebilir.

Hayati riski var mÄ±?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan:Â ÅžikÃ¢yetler hafif kaÅŸÄ±ntÄ±dan, ÅŸiddetli alerjik ÅŸoka kadar deÄŸiÅŸir. Maruz kalÄ±nan alpha-gal miktarÄ±na gÃ¶re; Ã¼rtiker, anjioÃ¶dem, mide-baÄŸÄ±rsak belirtileri ve geÃ§ baÅŸlangÄ±Ã§lÄ± alerjik ÅŸok ÅŸeklinde seyredebilir. Bu da hayati risk taÅŸÄ±r. KarÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, bulantÄ±, ishal ve yaygÄ±n kÄ±zarÄ±klÄ±k en sÄ±k belirtilerdir. Her memeli etinde aynÄ± oranda alpha gal bulunmaz.

Ã‡ok yÃ¼ksek risk: Sakatatlar (karaciÄŸer, bÃ¶brek, beyin, dil), kelle paÃ§a, kemik iliÄŸi.

YÃ¼ksek risk: YaÄŸlÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± et parÃ§alarÄ±, kÄ±yma (yaÄŸlÄ±), pastÄ±rma, sucuk, kavurma.

Orta risk: YaÄŸsÄ±z kas eti (bonfile, haÅŸlama).

DÃ¼ÅŸÃ¼k risk: Tam yaÄŸlÄ± sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri (peynir, tereyaÄŸÄ±), yarÄ±m yaÄŸlÄ± sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri. KÃ¼mes hayvanlarÄ± ve balÄ±klar alpha-gal iÃ§ermez.

Alpha-gal antikor testi dÄ±ÅŸÄ±nda yÃ¶ntem var mÄ±?

Â Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan: Bazofil aktivasyon testi ve gÃ¶zetimli oral besin yÃ¼kleme testi tanÄ±ya katkÄ± saÄŸlayabilir. Ancak gÃ¼nlÃ¼k pratikte en belirleyici test, klinik Ã¶ykÃ¼yle birlikte spesifik IgE Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼dÃ¼r.

Tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±yor?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan: Standart yaklaÅŸÄ±m tetikleyici gÄ±dalardan kaÃ§Ä±nma ve acil durumda adrenalin otoenjektÃ¶rÃ¼ kullanÄ±mÄ±dÄ±r. Alerji uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± et Ã¼rÃ¼nleriyle oral immÃ¼noterapi(OIT) aÄŸÄ±zdan besinle aÅŸÄ±lama tedavisi yapabiliyoruz. Ve hastalar kÄ±rmÄ±zÄ± eti gÃ¼nlÃ¼k ortalama 100 gr olacak ÅŸekilde tÃ¼ketebilir hale geliyorlar. 5 yÄ±llÄ±k izlemlerde alpha gal seviyeleri geriliyor.





Hastalar yaÅŸam boyu et/sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerinden tamamen uzak mÄ± kalmalÄ±?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan:Â Bu herkeste geÃ§erli deÄŸil. KaÃ§Ä±nma gÃ¼venli bir strateji olsa da, tedavi ile birÃ§ok hasta kontrollÃ¼ ÅŸekilde kÄ±rmÄ±zÄ± et tÃ¼ketimine geri dÃ¶nebiliyor. Muhakkak deneyimli alerji immÃ¼noloji uzmanlarÄ±na baÅŸvurmalÄ±lar. DÃ¼zenli tÃ¼ketim ve yeni kene Ä±sÄ±rÄ±klarÄ±ndan korunma, IgE dÃ¼zeylerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸlayabilir. Yeni kene Ä±sÄ±rÄ±klarÄ± ise duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yeniden artÄ±rabilir. Bu nedenle Ã¶ncelikle kene Ä±sÄ±rÄ±klarÄ±nÄ± Ã¶nlemek Ã¶nemli.

TÃ¼rkiyeâ€™de farkÄ±ndalÄ±k ve vaka durumu nedir?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan: Alpha-gal alerjisi CDC nin son dÃ¶nemde dikkat Ã§ektiÄŸi gibi dÃ¼nyada artÄ±yor. YÄ±llÄ±k 15000 yeni vaka ile 450000 vakadan bahsediliyor. Amerika da bÃ¶lgesel bir sorun olarak baÅŸlayan durum yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor.

TÃ¼rkiyeâ€™de bununla ilgili sayÄ±sal veriler yetersiz, ama vakalar ÅŸimdilik bÃ¶lgesel. Ã–zellikle Karadeniz bÃ¶lgesinde vaka yoÄŸunluÄŸu olduÄŸunu ve kene temas Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaygÄ±n olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Oral immunoterapi yapÄ±lan hastalarÄ±n Ã§oÄŸu karadeniz bÃ¶lgesinden, bizim hastamÄ±z da Artvin li idi. Halen kÄ±rmÄ±zÄ± et tÃ¼ketebiliyor.

Neden ArtÄ±yor? Neler yapÄ±labilir?

Uzm Dr. Buket BaÅŸa AkdoÄŸan: Kene tÃ¼rlerinin coÄŸrafi yayÄ±lÄ±mÄ±, Ã¶zellikle iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, Ä±sÄ± artÄ±ÅŸÄ± ve vahÅŸi yaÅŸam habitatlarÄ±nÄ±n geniÅŸlemesiyle gibi yine kÃ¼resel Ä±sÄ±nma faktÃ¶rleri etkili. Hekim farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yetersiz olmasÄ±, tanÄ± gecikmelerine neden oluyor.

Bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda aaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda Alpha-gal alerjisi ile ilgili bilgi eksikliÄŸi %42 oranÄ±nda olarak kaydedilmiÅŸ. FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± ve test sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± ise olgu sayÄ±larÄ±nda yÃ¼kselmeye neden oluyor.Â