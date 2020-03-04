Alp isminin anlamı nedir? Alp ne demek?

Kuran-ı Kerim'de geçmeyen Alp, kelime manası sevildiği için erkek çocuk ismi olarak günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Alp İsminin Anlamı

Alp, kelime anlamı bakımından iki farklı açıklaması olan bu sözcüktür. Bu anlamlardan biri eski Türk topluluklarında; yiğit, cesur, pehlivan ve askerler için kullanılan sıfattır. Alp'in ikinci anlamı da buna benzer bir yorumdadır. Buna göre Alp, aynı zamanda Seyfi kola mensup olan savaşçıların genel adıdır.

Alp, erkek çocuklarda yalın halde bir isim olarak kullanılabildiği gibi farklı sözcüklerle birleşerek de kullanılabilmektedir. Bu kapsamda Alp ile uyumlu isimler; Alper, Alparslan, Gökalp, Çetinalp, Boranalp, Sualp, Onuralp ve Eralp olarak sıralanabilmektedir.

Alp Ne Demek?

Alp, kişilik özellikleri bakımından incelendiğinde kişiye yüksek mantık gücü kazandıran bir kelimedir. Bu kişiler kendinden oldukça emin olup, sanatsal yetenekleri bakımından da oldukça ön plana çıkmaktadır.

Bu isimdeki erkekler girdikleri herhangi bir ortamda en dikkat çekici kişi olma özelliğindedir. Oldukça atılgan ve girişken bir karakterleri vardır. Bunların yanı sıra yüksek enerjileri ile de kişileri motive edebilme yeteneğine sahiptirler.

Alp TDK Anlamı

Alp, Türk Dil Kurumu açıklamasına göre; yiğit kişi, kahraman ve er anlamlarına gelmektedir. Türkçe dil köküne sahip olan bu terim, sözcük türü olarak da sıfat grubuna girmektedir.