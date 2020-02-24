Almila İsminin Anlamı Nedir? Almila Ne Demek

Almila isminin kökeni bilinmemektedir. İsmin konulmasının uygun olduğu cinsiyet ise kızdır.

Almila İsminin Anlamı Nedir?

Cinsiyeti kız olan bebeklere konulan isimlerden olan Almila'nın anlamı Elma gibi kırmızı yanaklı güzel anlamını taşımaktadır.

Almila ismi, kur'an-ı-kerimde geçen bir ad değildir. Ünlü şahsiyetler tarafından da çok yaygın olarak kullanılan bir isim olma özelliği taşımamaktadır. Türkiye genelinde kullanımı çok yaygın olan bir isim de değildir. Almila isminin okunuşu ise, Almila şeklinde olup 6 harfli bir isimdir.

Almila Ne Demek?

Almila; kırmızı elma demektir.

Almila ismiyle tanınan ünlü isim ise; Almila Uluer'dir. Almila Uluer, 1975 tarihinde doğmuştur. Bu ismin babası bir yelken antrenörüydü. Almila Uluer ise iyi bir yüzücüydü. Geçmişte 5 yıl boyunca Yelken Milli Takımında görev yapmış bir isimdir.

Almila Uluer, yelken sporunda iki kez Türkiye ikinciliği almış olup bölge şampiyonlukları da olan bir şahsiyettir. Almila Uluer, Yunanistan, Fransa ve Hollanda'da ülkemizi temsil etmiştir.

Almila isminin avantajları bulunmaktadır. Buna göre her bireyin kendine göre avantajlarının varlığı söz konusu olsa da Almila ismini taşıyan bireylerin genel olarak avantajları vardır. Bu ismi taşıyan kişilerin avantajlar ise şunlardır; Zeki, girişken, enerjik ve yetenekli olmaktır.