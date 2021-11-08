Alman İsimleri Ve Anlamları - En Güzel, İyi, Klasik, Eski Ve Yeni Popüler Almanca Kadın Ve Erkek İsimleri

Alman alfabesinde İngilizceye benzer ve 26 harften oluşur. Bazı harflerin kullanılması, ismin farklı dillerde farklı şekilde telaffuz edileceği anlamına gelebilir.



Alman Kız ve Erkek İsimleri



Almanya'da popüler bir bebek ismi bulmak, akranları tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır. Almanya, isimlerin onları karalamak yerine bireylerin iyiliğini koruması gerektiğine inanıyor ve bu nedenle isim seçimine çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Çocuklar, geleneksel olarak akrabalarından esinlenen birkaç isme sahip olabilir. Bununla birlikte, çocukların sağlığını korumak amacıyla, alay edilme olasılığı olan isimler tercih edilmemektedir. Uygun isimler için öneriler bazı doğum kayıt formlarının arkasında da yer almaktadır.



Genel olarak popüler isimlerle ilgili resmi bir istatistik yoktur. Bununla birlikte, First Names Germany tarafından Alman doğum belgelerinin bir analizi, Mia, Emma ve Sofia/Sophia'nın 2016'da ilk üç Alman kadın ismi olduğunu buldu. Ben, Paul ve Jonas, erkekler için en iyi Almanca isimlerdi. Çoğu ülkede olduğu gibi, popüler isimlerin listesi yıllık olarak trendlerden, geleneklerden ve popüler spor ve televizyon yıldızlarından etkilenerek değişir.



En Çok Kullanılan Alman Kız İsimleri ve Anlamları



İstatistikler, doğan kız bebeklerin 'sinin en popüler 10 isimde bir isme sahip olduğunu gösteriyor. Kızlar için en iyi Almanca isimleri;

Adalheida (Alman kökenli): Tatlı,

Agathe (Fransızca kökenli): İyi insan,

Bathilda (Töton kökenli): Komuta etmek,

Blas (Alman kökenli): Ateşli,

Chriselda (Alman kökenli): Güçlü,

Clarimonds (Alman kökenli): Parlak,

Delia (Kelt kökenli): Karanlık,

Delmira (Alman kökenli): Asil koruyucu,

Eartha (Eski İngilizce kökenli): Dünyevi,

Ethlinde (Töton kökenli): Zeki, akıllı,

Genowefa (Alman kökenli): Dalga, dalgalanmak,

Gudrun (Danimarka kökenli): Bilge,

Halifrid (Alman kökenli): Barışçıl kadın kahraman,

Heidi (Eski Alman kökenli): Asil,

Herta (Alman kökenli): Topraktan gelen,

Idetta (Töton kökenli): Neşeli,

Irmgard (Alman kökenli): Savaş tanrıçası,

Johanna (Latince kökenli): Tanrı'nın lütfu,

Karoline (Fransızca kökenli): Neşe, sevinç,

Lisette (Alman kökenli): Tanrı'ya adanmış,

Millicent (Fransızca kökenli): Güçlü,

Nadja (Alman kökenli): Umut, umutlanmak,

Odiane (Alman kökenli): Elfin mızrağı,

Otylia (Polonya kökenli): Şanslı kadın kahraman,

Petronilla (Latince kökenli): Yıldız, ünlü,

Roderika (Alman kökenli): Kadın hükümdar,

Sifreida (Alman kökenli): Muzaffer,

Suzanne (Fransızca kökenli): Zarif zambak,

Trudy (Eski Alman kökenli): Evrensel güç,

Ulrica (Töton kökenli): Herkesin hükümdarı,

Verena (Töton kökenli): Arkadaş, iyi arkadaş,

Yseult (Kelt kökenli): Buz hükümdarı,

Zelda (Töton kökenli): Karanlık savaşlar anlamına gelmektedir.

En Çok Kullanılan Alman Erkek İsimleri ve Anlamları



Uluslararası isimler için, bazı erkek isimleri Benjamin, David, Dennis ve Daniel gibi İngilizce isimlere benzemektedir. Ancak telaffuzu farklı yapılır. Almanların en çok kullandığı erkek isimleri ise;

Abelard (Eski Alman kökenli): Kararlı kişi,

Aelbehrt (Alman kökenli): Parlak,

Berhtram (Eski Alman kökenli): Kuzgun,

Boris (Türk kökenli): Kurt,

Carl (Alman kökenli): Özgür adam,

Diedrich (Eski Yüksek Almanca kökenli): Kral, ulusların kralı,

Emmerich (Alman kökenli): Güçlü,

Frideric (Eski Yüksek Almanca kökenli): Barışçıl kimse,

Gunther (Alman kökenli): Savaşçı,

Hans (Alman kökenli): Tanrı'nın lütfu,

Ivon (Fransızca kökenli): Porsuk ağacı,

Johan (Latince kökenli): Tanrı'nın bir lütfu,

Klaus (Alman kökenli): Farklı, değişik,

Leo (Latin kökenli): Aslan,

Meinhardt (Alman kökenli): Cesur,

Nikolaus (Fransız kökenli): Halkın içinden, halkın galibi,

Oskar (Gal kökenli): Sevgili dostum,

Paul (Latince kökenli): Alçak gönüllü,

Reynold (Eski Alman kökenli): Kralın danışmanı,

Stadtler (Orta Yüksek Almanca kökenli): Ahir,

Traeger (Alman kökenli): Taşıyıcı,

Valter (İsveç kökenli): Savaşçı anlamına gelmektedir.