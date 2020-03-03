Alkol ve sigara bağımlılığı kalıcı körlüğe götürüyor

1-7 Mart Yeşilay Haftası’nda sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiliyor. Günlük hayatta yaşanan olumsuz bütün unsurların yanında sigara ve alkol kullanımı da vücutta ve gözlerde hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Tüketilen alkol miktarına göre ilk olarak görüşte bulanıklaşma ve çift görme başlıyor. Alkol tüketimi devam ettiğindeyse göz bebekleri tepki vermekte ağırlaşıyor ve renkler algılanırken sorunlar oluşmaya başlıyor. Alkol vücuttan çıksa dahi gözler üzerinde problemler yaşanmaya devam ediyor. Bu kadar büyük etkilere neden olan alkol tüketildikten sonra araç kullanmak da trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor. Uzun süreli kullanımdaysa katarakt ve sarı nokta hastalığının gelişimini hızlandırıyor. Ayrıca vücuttaki A vitamini oranı zamanla azalarak kornealarda incelemelere, göz kuruluğuna ve gece görüşte azalmalara yol açabiliyor. Körlüğe kadar ilerleyebilen alkol kullanımının zemin hazırladığı zararların farkına varmak gerekiyor.

Sahte alkol kalıcı körlük sebebi





Metil alkol zehirlenmesi şeklinde tanımlanan sahte alkol, kalıcı körlüğe neden olan en büyük sebeplerden birini oluşturuyor. Alkol tüketimi sırasında kişinin alkol toleransına uygun olarak ölçülü davranması da gelişebilecek sorunlardan koruyabiliyor. Yaşı ilerlemiş insanlarda alkol, göz hastalıklarının daha hızlı ve daha etkili şekilde görülmesine neden oluyor.

Sigara, göz hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor





Alkolden daha fazla ve daha sık tüketilen sigara, içenleri de etrafındakileri de ciddi şekilde etkiliyor. Alkol gibi sigara da sarı nokta hastalığı ve kataraktın oluşmasına neden olabiliyor. Çok yoğun şekilde sigara tüketen insanlar bu hastalıklara yakalanma risklerini 4 kat daha fazla artırıyor. Sigara ayrıca retinada bulunan hücrelerin beslenmesi ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıyla görevli göz damarlarının tıkanmasına da yol açabiliyor. Göz damarlarında oluşan bu tıkanıklık, gözdeki retina hücrelerinin ölmesine sebep olarak sarı nokta hastalığına zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca göz kuruluğu, diyabetik retinopati, üveit ve glokom gibi hastalıkların başlangıcına veya ilerlemesine neden olabiliyor. Kişi sigara kullanımına devam ederse, görme kayıplarına kadar ilerleyen büyük problemlerle karşılaşabiliyor.

Pasif içiciler dikkat





Pasif içicilerin daha fazla etkilendiği sigara kullanımında, solunum yoluyla vücuda çok sayıda toksin giriyor. Zamanla damar tıkanıklığına sebep olabilen bu durum, göz sağlığı açısından faydalı olan B1 vitaminin üretilmesini önlüyor. Bu nedenle sigara içilen ortamlarda bulunmamak gözleri korumanın ilk yolu olarak öneriliyor.