Alışveriş filesi nasıl yapılır?

Alışveriş filesi örmek için isterseniz daha önceden kullandığınız evde olan farklı renkteki iplerinizle filenizi örebilirsiniz isterseniz düz renklerden farklı farklı renklerde çok sayıda file yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin kullanacağınız ipin çok dayanıklı olması ve kolay kopmaması gerekir ki içini koyacağınız yükü taşıyabilsin. Pazar filesi için en uygun ip makrome ipidir. Eğer yeni satın olacaksanız polyester olmasına dikkat edin ve makrome ipini tercih edin.

PAZAR FİLESİ ÖRMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• Kalın tığ

• Makrome ipi

Pazar filesi örmek için tığ işi örgü tekniği kullanılır. Bu nedenle basit tığ örgüsünü biliyor olmanız lazım. Alışveriş filesi yapılırken işe sap kısmından başlanır. Sap kısımları tamamlandıktan sonra file kısmında birleştirilir. Yani öncelikle işe 2 adet sap örülecek.

İlk adım olarak 5 zincir çekin. 3 zincir daha çekerek yukarıya çıkın ve 3’lü trabzan yapın. İşlem sonunda 5 tane 3’lü tranzan yapmış olmanız gerekiyor.

Bu aşama bittikten sonra 70 adet zincir çekin.

Birinci trabzanla ikinci trabzan arasını sık iğne ile birbirine bağlayın.

Sonra tekrar bir 70 tane daha zincir çekin.

Biraz önce bağladığınız şekilde bunu da bağlayın.

Böylece her trabzan arasında ikişer adetten toplam 8 adet bacak oluşturmuş olacaksınız.

Şimdi sıra oluşan bacaklarla sapı oluşturmak gerekiyor.

Yine 3 zincir çekip yukarı çıkın.

Sonra 5 adet 3’lü trabzan çekin.

Tekrar 3 zincir çekerek yukarı çıkın. Böylece sapınız oluşmuş olacak.

Eğer sapını daha uzun yapmak isterseniz bunun için 8 yerine12 bacakla yapabilirsiniz.

Sapın boyunu ayarladıktan sonra öbür ucuna 8 tane zincirden bacak oluşturun. Böylece sapın biri tamamlanmış olacak. Elinizde olan sapın aynısından bir tane daha yapın.

Fileyi tamamlamak için bu iki sapın devamının örülmesi gerekiyor.

7 adet zincir çekip ayağı sık iğneyle bağlayın.

Peşine 35 zincir çekerek devam edin.

İlk ayağın ortasına bu çekilen zincirleri sık iğneyle bağlayın.

12 zincir daha çekip diğer ayağa bağlayın. 12’şer zincirle 8 ayağı birbirine bağlayın.

En sonuncu ayağı bağlarken 12 adet zincir çekip diğer uçtaki ayağa bağlayın.

12 tane daha zincir çekip biraz önce en son ayağı bağladığınız 12 zincirin ortasına iğne ile bağlayın.

Bütün bacakları bağladığınız zincirlere aynı işlemi uygulayın ve en başa kadar örün.

Başa döndüğünüzde aynı işlemi 5 kere daha uygulayın.

Tüm işlemlerin hepsini diğer sap için de uygulayın ve 2 parçayı birleştirin.

Birleştirme için yine aynı şekilde 12 zincir çekip öbür sapın en ucunda bulunan zincire bağlayın.

Öbür ucu da birleştirip aynı işlemi tekrar uygulayın. Filenin daha uzun ya da kısa olmasını istiyorsanız sıra sayısını artırıp çoğaltabilirsiniz.

Filenin en alt kısmını birleştirmek için 6 zincir yapın ve çapraz bir şekilde bağlayın.

Yapmış olduğunuz file, çantanızda çok az yer kaplayacağı için evden çıkmadan mutlaka yanınıza aldığınız çantanın içine atın.

BEBEK ÖRGÜ MODELLERİ

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HÜRRİYET AİLE ÖZEL