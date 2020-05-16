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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 16.05.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Alina İsminin Anlamı Nedir? Alina Ne Demek?

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Alina İsminin Anlamı Nedir? Alina Ne Demek?
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Özellikle okunuşu ile beraber oldukça hoş bir karşılık veren Alina ismi, son dönemlerin en ilgi çeken adlarından biridir. Pek çok farklı dilde özellikle Avrupa'da kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Peki, Alina isminin anlamı nedir? Alina ne demek? İşte bilinmesi gerekenler.

Alina adı kökenli bir isimdir. Son dönemlerde Türkçede yerleşik olarak pek çok bebeğini tercih ettiği isimler arasında yer almaktadır. Türkçe üzerinden anlamına bakıldığında ise, ‘Parlak, güzel, asil ve yalnız’ gibi anlamlar eşliğinde karşılık buluyor.

 Alina İsminin Anlamı

 Kız çocukları için en çok tercih edilen ve sevilen son dönemlerin isimleri arasında Alina geliyor. Özellikle telaffuz açısından oldukça zarif ve hoş bir tını oluşturması sebebiyle ilgi çekmektedir. Bu doğrultuda farklı diller üzerinden pek çok ülkede kullanılıyor.

 - Parlak,

 - Güzel,

 - Asil,

 - Yalnız,

 - Asalet,

 - Işık,

 Bu gibi oldukça beğeni gören ve harika anlamları ile beraber kız çocuklarına verilecek en özel isimlerden biridir.

 Aleyna ismi İngilizce, İtalyanca, lehçe, Rusça ve İspanyolca dillerinde çok sık kullanılan yaygın adlardan biridir. Aynı zamanda son dönemlerde Türkçede de artık yerleşik olarak değerlendirilen bir isim olarak öne çıkıyor. Bu isim Slav kökenli olduğu için genelde tek başına kullanması daha doğrudur. Ancak tabii uyumlu bir isim bulunursa bir arada kullanma şansı da değerlendirilebilir.

 Minik yavrular adına kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biri olarak değerlendirmek mümkündür.

 

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