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Haber Giriş: 27.04.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Ali Atay - Yokluğunda akor ve gitar ritimleri

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Ali Atay - Yokluğunda akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ali Atay'ın sevilen şarkısı Yokluğunda'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Amadd9 Em     Fmaj7   G6       Amadd9
    Kaybet, öfkeni içinde sakladığın
Amadd9 Em    Fmaj7  G6           Amadd9
   Terket, o derdini benden almadığın
Amadd9 Em     Fmaj7   G6          Amadd9
   Sabret, sonu aynı değil söylüyorum
Amadd9 Em   Fmaj7    G6          Amadd9
   Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak

Amadd9 Em     Fmaj7    G6        Amadd9
   Şimdi vazgeçersen, geriye döneceksin
Amadd9 Em     Fmaj7   G6         Amadd9
   Gitme, Kaybedince daha çok seveceksin
Amadd9 Em    Fmaj7   G6          Amadd9
   Biliyorum hiç bir anlamı yok
Amadd9 Em    Fmaj7   G6          Amadd9
   Yokluğunda yokluğunda

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