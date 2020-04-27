Ali Atay - Yokluğunda akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ali Atay'ın sevilen şarkısı Yokluğunda'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Kaybet, öfkeni içinde sakladığın
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Terket, o derdini benden almadığın
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Sabret, sonu aynı değil söylüyorum
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Şimdi vazgeçersen, geriye döneceksin
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Gitme, Kaybedince daha çok seveceksin
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Biliyorum hiç bir anlamı yok
Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9
Yokluğunda yokluğunda
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