Ali Atay - Yokluğunda akor ve gitar ritimleri

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Kaybet, öfkeni içinde sakladığın

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Terket, o derdini benden almadığın

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Sabret, sonu aynı değil söylüyorum

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Dinle, rüyalarım her gün aynı olmayacak

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Şimdi vazgeçersen, geriye döneceksin

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Gitme, Kaybedince daha çok seveceksin

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Biliyorum hiç bir anlamı yok

Amadd9 Em Fmaj7 G6 Amadd9

Yokluğunda yokluğunda