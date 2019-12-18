Aleyna isminin anlamı ne? Aleyna ne demek?

Kız çocuğuna “Aleyna” ismini koymak isteyenler için ilk araştırma;” Aleyna isminin manası” ve “Aleyna ne demek?” olmaktadır.

Aleyna isminin anlamı (birleşik zamir ile okunduğunda); üzerine, üstüne ve aleyhine anlamı taşımaktadır. Türkçe'de yer alan bağlaçlar(-de, -da) gibi Aleyna ismi Arapçada tek başına bir anlam ifade etmemektedir.

Ancak birleşik zamir ile birlikte dile getirildiğinde yukarıda ki anlamları taşımaktadır. Yani alâ + nâ birlikte dile getirildiğinde; aleyhimize, bizim üzerimize gibi anlamı taşımaktadır. Çoğu kaynaklarda uygun olmayan isim olarak yer alsa da, günümüzde pek çok kişi bu adı taşımaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. TDK'da bir anlamı bulunmaz, sebebi ise Arapça kökenli bir isim olmasıdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Bakara 70, Ali İmran 75, Araf 39 ve Maide 112 ayetinde geçer.

Aleyna İsminin Özellikleri Nedir?

Aleyna ismi bulunan kişi enerjik ve atılgan olur. Sanata daha meyillidir. Mücadeleci bir karaktere sahiptir. Sağduyulu ve duyarlıdır.