Alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? En iyi alerjik rinit bitkisel tedavi yöntemleri

Alerjik rinit veya saman nezlesi , belirli alerjenlere karşı alerjik bir yanıttır. Polen , mevsimsel alerjik rinitte en sık görülen alerjendir. Bunlar mevsim değişikliği ile ortaya çıkan alerji belirtileridir. İşte alerjik rinit ile igili diğer belirtiler ve nedenleri...

Alerjik rinit belirtileri nelerdir?

Alerjik rinitin yaygın semptomları şunları içerir:

Hapşırma

Burun akıntısı

Tıkalı bir burun

Kaşıntılı bir burun

Öksürme

Boğaz ağrısı veya cızırtılı boğaz

Kaşınan gözler

Sulu gözler

Gözlerin altındaki koyu halkalar

Sık baş ağrısı

Aşırı kuru, kaşıntılı, kabarabilen ve ağlayabilen cilt gibi egzama tipi semptomlar

Kurdeşen

Aşırı yorgunluk

Genellikle bir alerjenle temas ettikten hemen sonra bu semptomlardan bir veya daha fazlasını hissedersiniz. Tekrarlayan baş ağrıları ve yorgunluk gibi bazı semptomlar ancak alerjenlere uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Ateş, saman nezlesi belirtisi değildir.

Belirtileriniz birkaç haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

Alerjik rinit neden olur?

Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.

Alerjik rinit türleri

İki tip alerjik rinit mevsimsel ve kalıcıdır . Mevsimsel alerjiler genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsiminde ortaya çıkar ve tipik olarak polen gibi dış mekan alerjenlerine tepki olarak ortaya çıkar. Kalıcı alerjiler, toz ve evcil hayvan tüyü gibi iç mekan maddelerine yanıt olarak yıl boyunca veya yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir.

Çocuklarda alerjik rinit

Çocuklarda da alerjik rinit gelişebilir ve genellikle 10 yaşından önce ortaya çıkar. Çocuğunuzun her yıl aynı zamanda soğuk algınlığı benzeri semptomlar geliştirdiğini fark ederseniz, muhtemelen mevsimsel alerjik riniti vardır.

Çocuklardaki semptomlar yetişkinlerdekine benzer. Çocuklarda genellikle alerjik konjonktivit adı verilen sulu, kanlı gözler gelişir . Diğer semptomlara ek olarak hırıltı veya nefes darlığı fark ederseniz , çocuğunuzda astım da olabilir.

Çocuğunuzun alerjisi olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza görünün. Doğru teşhis ve tedaviyi almak önemlidir.

Alerjik rinit risk faktörleri

Alerjiler herkesi etkileyebilir, ancak ailenizde alerji öyküsü varsa alerjik rinit geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Astım veya atopik egzama olması da alerjik rinit riskinizi artırabilir.

Aşağıdakiler dahil bazı dış faktörler bu durumu tetikleyebilir veya kötüleştirebilir:

Sigara ve dumanı

Kimyasallar

Soğuk sıcaklıklar

Nem

Rüzgâr

Hava kirliliği

Saç spreyi

Parfümler

Kolonyalar

Duman

Alerik rinit evde bitkisel tedavisi

aşağıdaki tedavilerden bazıları mevsimsel alerjileri yönetmede yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden herhangi birini denemeden önce doktorunuzla konuşun.

Akupunktur

Burun spreyleri

Tereyağı takviyeleri

Bal (çiğ, organik çeşitleri seçin)

Probiyotikler

Bu alternatif tedaviler bitkilerden ve diğer doğal maddelerden elde edilse de, ilaçlarla etkileşime girebilir ve reaksiyonlara neden olabilir. Bunları dikkatli deneyin ve kullanmadan önce doktorunuza danışın.