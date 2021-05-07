Alerjik bebek ciltleri için 5 önlem

Ciltlerini sık sık nemlendirin

Bebeklere özel üretilmiş doğal içerikli ürünlerle bebeğin temiz cildine yoğun nemlendirme yapılarak cilt problemleri en aza indirilebilir. Bebek cilt bakımı ürünleri seçilirken yoğun nemlendirme sağlayan ürünler seçilmelidir. DeepFresh Probiotics Serisi içeriğinin doğal olması ve probiyotik desteğiyle yoğun nemlendirmeye uygun kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Bebeğinizin cildini temiz tutun

Uygun ürünlerle bebeğinizin cildini temiz tutun. Doğal liflerden oluşan yumuşak ve nem tutma kapasitesi yüksek ıslak mendiller seçerek bebeğinizin cildini nazikçe temizlemek bebeklerin cildinde oluşabilecek alerjik sorunların oluşmasını engellemede oldukça faydalı olacaktır.

Bebek bezini sık sık değiştirin

Bebek bezi kullanımı bebeklerin için bir mecburiyet olduğundan kullanımı konusunda oldukça dikkatli olunmalıdır. Ürünlerin içerikleri kadar bebek bezinin hangi sıklıkta değiştirildiği de pişik ya da isilik gibi cilt problemleriyle önlenmesinde oldukça önemlidir. Bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra cildi havalandırmak da faydalı olacaktır.

Uygun giysiler giydirin

Bebeklerin ter gözenekleri yetişkinlere kıyasla daha küçük olduğundan isilik gibi problemler bebeklerde çok fazla görülmektedir. Sıcak havalarda ince kıyafetler giydirerek ve hava alan kumaşlar tercih ederek bu cilt problemini ortadan kaldırmak mümkün.

Deterjan seçimine dikkat edin

Bebeklerinize giydirdiğiniz kıyafetler ve kumaşlar kadar bu kıyafetlerin temizliğinde hangi ürünlerin kullanıldığı da oldukça önemlidir. Hipoalerjenik ve doğal içerikli deterjan ve yumuşatıcı seçimiyle temiz ve bebeğinizin cildine uygun kıyafetler elde edebilirsiniz.

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