Akü suyu nedir ve ne kadar olmalıdır? Akü suyu asit mi baz mı ve nasıl değiştirilir?

Akü ile beraber aynı zamanda akü suyu en merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Özellikle belirli periyotlar doğrultusunda akü suyunun yenilenmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu sayede özellikle araçlar çok daha sağlıklı bir düzgün bir şekilde çalışma imkanı elde eder.

AKÜ SUYU NEDİR?

Genel anlamı ile beraber akü içerisinde yer alan asit, akü suyu olarak ifade edilmektedir. Birçok araç içerisinde kullanım ile beraber zamanla akü suyu azalır. Böyle durumlarda mutlaka saf su ile beraber karıştırılmak suretiyle üzerine su eklenmelidir. Ancak asit bir etkisi olduğu için mutlaka bu işlem gerçekleştirirken çok dikkat etmek gerekir. Asit, tehlikeli bir madde olduğundan dolayı su eklemesi yapılırken eldiven kullanmak büyük öneme sahiptir. Tabii bu konuda güvenlik açısından yetkili bir servis üzerinden yardım almak en önemli unsurdur.

AKÜ SUYU NE KADAR OLMALIDIR?

Araçların sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak akü suyunun eklenmesi gerekmektedir. Eğer elektrolit, plakaların yaklaşık olarak 1 cm kadar altında kalmış ise, aküye mutlaka plakaları örtecek kadar akü suyu eklenmelidir. Bu durum ortadan kalkması ile beraber araç yeniden sağlıklı bir biçimde çalışır. Yani bu konuda belli bir seviyeye yoktur. Sadece mutlaka elektrolit plakaların üzerinde olmalıdır. Bu da seviye olarak genel anlamda 1 cm miktar şeklinde ifade edilebilir. Tabii bu durum yetkili servis kapsamında bu durum daha yüksek noktaya da araca uygun biçimde çıkarılabilir.

AKÜ SUYU ASİT Mİ BAZ MI?

En merak edilen konular arasında ise akü suyu asit mi yoksa baz mı olduğu geliyor. Akü suyu asit bir yapıya sahiptir. Daha doğrusu akü içerisinde yer alan asit, aynı zamanda akü suyu olarak bilinir. Bu sebepten dolayı akü içerisinde akü suyu ekleme yapılırken çok dikkat etmek gerekmektedir. Böyle durumlarda eksilen akü suyu adına saf su eklenmesi yapılır.

Ancak akü insan sağlığı açısından çok riskli ve çok tehlikeli bir madde olarak öne çıkıyor. O yüzden akü içerisine safra eklemesi gerçekleşirken, mutlaka bir eldiven kullanmak en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda tabii bir huni yardımıyla bu işlemi gerçekleştirmek çok daha güvenli ve kolay şekilde yapma imkanı verir. Eğer kişi bu konuda tecrübeli değil ise mutlaka uzman bir servis bünyesinde destek alması gerekir.

AKÜ SUYU NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Periyodik olarak belirli aralıklarla akü suyunun değiştirilmesi gerekmektedir. Aracın sağlıklı bir şekilde çalışması ve güvenliği noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Böyle durumlarda yapılması gereken sıralı ve aşamalı bir şekilde uygulama gerçekleştirilmesidir.

- Öncelikle asit tehlikesine karşı mutlaka bir eldiven kullanılmalıdır.

- Aynı zamanda bir huni elde edilmelidir.

- Daha sonra huni yardımıyla saf su, akü suyunun ekleneceği yere dikkatli bir şekilde dökülmelidir.

- Mutlaka elektrolit seviyesi plaka seviyesinin 1 cm kadar üstüne çıkmalıdır.

Genel tanımı itibariyle akü suyu bu şekilde değiştirilir. Ancak daha detaylı olarak bu konuda çok fazla bilgisi olmayan kişiler, mutlaka teknik servis bünyesinde destek almalıdır. Zira önemli bir değişim ve işlem olarak öne çıkar.