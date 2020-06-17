Aktarma çalışması nasıl yapılır?

Montessori eğitiminde aktarma çalışmaları önemli bir yer tutar. Aktarma çalışmaları bir kaptan diğer kaba yapılabilir. Büyük materyallerin (Nohut, ponpon, fasulye) kullanılacağı gibi pirinç, mercimek gibi küçük materyaller de kullanılabilir. Katı maddelerin aktarımı yapılacağı gibi suyun da aktarımı yapılabilir. Bu materyaller büyüklüklerine göre el, kaşık, mandal,cımbız, bardak ile aktarım yapılabilir. Peki bu aktarımlar ne işe yarar? Çocukların kas gelişimlerini destekler, el ve göz koordinasyonu açısından da önemlidir.

Malzemeler

Mandal

Abeslang

Şişe kapağı

Misket

Küçük bir karton parçası

Yapıştırıcı

Yapılışı

2 adet abeslang mandalin altına ve üstüne gelecek şekilde yapıştırılır.

Abeslangların uç noktasına tutma yerinin daha sağlam olması için küçük karton parça yapıştırılır.

Şişe kapakları istenilen düzende karton parçasına yapıştırılır.

Bir kaba konan misketleri mandal ile taşıyarak aktarım çalışması yapabilirsiniz.

Kazanımlar:

Küçük kasları destekler.

El göz koordinasyonu sağlar.

Sayı çalışması yapmanızı sağlar.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.