Akran öğrenmesi öğrenmeyi kolaylaştırıyor

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Mine Elagöz Yüksel, hibrit eğitim modelinin uygulanacağı yeni eğitim ve öğretim yılında, ilkokul çağındaki çocukların okula dönmeleri gerektiğini belirterek nedenlerini paylaştı.

Öğretmenle birebir ilişki kurmalı

Bu yaş grubunda çocuklar için öğretmeni sevmenin, benimsemenin ve ondan geribildirim almanın öğrenme motivasyonu oluşturduğunu belirten Mine Elagöz Yüksel, “Çocuk, okulda öğretmeni ile birebir ilişki kuracak ve okulunu daha çok benimseyecektir. Çocuklar derste anlamadıkları noktaları da birebir eğitimde daha kolay sorma fırsatı bulurlar. Öğretmenin çocukları ekran önüne göre takip etmesi daha basittir. Bu şekilde çocuğun hatalarını düzeltmesi ve yol göstermesi daha kolay olur” ifadelerini kullandı.

Sınıf ortamı iletişimi kolaylaştırıyor

Çocukların sınıf ortamında birbirleri ile daha kolay iletişime geçeceklerini söyleyen Yüksel, “Böylece akran öğrenmesi dediğimiz öğrenme modeli oluşacaktır. Akran öğretimi çocuğun öğretmeninden edindiği bilgiyi destekler, öğrenmeyi kolaylaştırır” dedi.

Dikkat süresi uzayacaktır

Yüksel, derslerdeki dikkat süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ekran başında çocukların dikkat süreleri düşmekte, çocukların dersi dinleyebildikleri zaman miktarı azalmaktadır. Dikkati etkileyen sadece ekran değildir Ev ortamında daha fazla ses, belki kardeş gibi çocuğun aklını karıştıran başka öğeler de mevcut olabilir.”

Okul çocuğun sosyal ortamı

Sosyalleşmenin öğrenme kadar önemli bir olgu olduğunu söyleyen Mine Elagöz Yüksel, “Okul çocuğun sosyal ortamıdır. Arkadaşları ile görüşebileceği en önemli mekandır. Çocuklar, teneffüste oynayarak sosyalleşmeyi, problem çözmeyi, paylaşmayı, duygularını kontrol etmeyi, empatiyi deneyimliyorlar. Değişik görüşlere saygı duymayı ve barışçıl bir ortam oluşturmayı öğreniyorlar” diye konuştu.

Okul daha fazla fiziksel ortam sunuyor

Özellikle ilkokul çağındaki çocukların okula dönmeleri gerektiğini belirten Yüksel son olarak şu ifadeleri kullandı: “Çocukların enerjilerini yönlendirebileceği alan okulda ev ortamına göre daha fazla olabilir. Avlular, spor salonları gibi imkanlar çocukların fiziksel gelişimi için fırsat yaratır. Teneffüslerde dışarıya çıkmak, temiz hava almak çocuğa iyi gelir. Fiziksel olarak aktif olan çocuk daha kolay konsantre olur.”