Akrabalık İsimleri Ve Terimleri Nelerdir? 1. Ve 2. Dereceden Akrabalık Dereceleri

Akrabalık insanların kan bağı ve evlenme ile oluşturdukları bağa denmektedir.

Akrabalık Nedir?

İnsanlar kan bağı bulunan kişileri belli etmek için terimler kullanılmaktadır. En yakın akraba terimleri anne, baba ve kardeştir. İnsanlar sadece kan bağı olan kişilerle değil akrabalarının akrabaları olan kişilerle de akraba sayılmaktadır. Akrabalık kavramlarında oldukça fazla terim bulunmaktadır. Akrabalık terimleri ile ilgili sözlüğe bakıldığında 150 kelime bulunmaktadır. Bazı akraba kavramlarının birden fazla eş anlamlısı ya da yörelere göre değişen farklılıkları bulunmaktadır.

Akrabalık İsimleri Nelerdir?

Akrabalık terimlerine bakıldığında sanıldığında daha fazla akrabalık terimi bulunmaktadır.

Anne, çocuğu olan kadınlar için kullanılmaktadır.

Baba, çocuğu olan erkekler için kullanılmaktadır.

Abi, büyük erkek kardeş için kullanılmaktadır.

Abla, büyük kız kardeş için kullanılmaktadır.

Kardeş, anne babası aynı olan kişiler veya sadece annesi ya da babası aynı olan kişiler için kullanılmaktadır.

Kız, doğan kız çocuğu için kullanılmaktadır.

Eş, eşlerden her birine denmektedir.

Oğlan, doğan erkek çocuğuna denmektedir.

Teyze, annenin kız kardeşine denmektedir.

Dayı, annenin erkek kardeşine denmektedir.

Hala, babanın kız kardeşi için kullanılmaktadır.

Amca, babanın erkek kardeşi için kullanılmaktadır.

Anneanne, annenin annesi için kullanılmaktadır.

Dede, annenin babası için kullanılmaktadır.

Babaanne, babanın annesi için kullanılmaktadır.

Büyükbaba, babanın babası için kullanılmaktadır.

Kuzen kelimesi hala, dayı, amca ve teyze çocukları için kullanılmaktadır.

Yeğen, kardeşin çocuğu

Bölgelere Göre Akrabalık İsimleri

Türkçe de akrabalık ilişkileri kurallara uygun bir şekilde olsa da bölgelere göre hitap şekilleri değişmektedir. Anadolu da ve farklı bölgelerde kullanılan akrabalık isimleri;

Anneye ana denmektedir.

Abiye ağa veya ağabey denmektedir.

Babaanneye veya anneanneye ebe veya nine denmesi.

Eme kelimesi hala için kullanılmaktadır.

Emmi kelimesi amca için kullanılmaktadır.

Bacı kelimesi kız kardeşler için kullanmaktadır.

Bala kelimesi çocuklar için kullanılmaktadır.

Kaynata kelimesi eşlerin birbirinin babası için kullanmaktadır.

Bibi kelimesi hala kelimesi yerine kullanılmaktadır.

Uşak kelimesi çocuk kelimesi yerine kullanılmaktadır.

Gardaş kelimesi kardeş kelimesi yerine kullanılmaktadır.

Zevce kelimesi eş kelimesi yerine kullanılmaktadır.

Eci kelimesi kız kardeş kelimesi yerine kullanılmaktadır.

Analık kelimesi farklı bölgelerde kayınvalide ya da üvey anne için kullanılabilmektedir.

Evlenince Sahip Olunan Akraba İsimleri

Kendi akrabalarınız dışında evlendiğiniz zaman evlendiğiniz kişinin ailesi ile de akraba olursunuz. Bu nedenle evlenildiğinde de bazı akrabalık kavramları hayatlara girmektedir.

Enişte, kız kardeşin evlendiği erkek

Yenge, erkek kardeşin evlendiği kadın

Elti, iki erkek kardeşle evli olan kadınlar

Görümce, damadın kız kardeşi gelinin görümcesidir.

Dünür, evlenen çiftlerin aileleri

Kayınbirader, çiftlerin erkek kardeşleri

Kayınpeder, gelin için damadın babası veya damat için gelinin babası

Kayınvalide, gelin için damadın annesi veya damat için gelinin annesi

Baldız, gelinin kız kardeşi

Bacanak, iki kız kardeşle evli olan erkekler

Akrabalık Dereceleri

Akrabalık ilişkileri derecelerle ayrıştırılmaktadır. Akrabalığın derecelere ayrılması miras konularında son derece önem kazanmaktadır. 1. derece akrabalar çocuklar, anne ve babadan oluşmaktadır. 2. derece akrabalar dede, nine, torun ve kardeşten oluşmaktadır. 3. derece akrabalar yeğen, amca, dayı, hala ve teyzeden oluşmaktadır. 4. derece akrabalar kuzenlerden oluşmaktadır. Akrabalık dereceleri engel olunması durumunda ya da sizin yerinize birinin karar vermesi gerektiğinde önemli olmaktadır. Akrabalık dereceleri devlet işlerinde ön plana çıkmaktadır.