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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 19.06.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Akışkan oyun hamuru nasıl yapılır? İşte tarifi…

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Akışkan oyun hamuru nasıl yapılır? İşte tarifi…
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Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel; zararsız, tamamen anne yapımı oyun hamuru tarifi verdi. Çocuğunuzla beraber hazırlayıp keyifli vakit geçirmeye ne dersiniz?

Duyusal oyunlar çocukların bütün duyularını harekete geçiren ve böylelikle çocukları keşfetmeye cesaretlendiren oyunlardır. Aktif bir şekilde duyusal aktiviteler ile meşgul olan çocukların bilişsel gelişimi, dil gelişimi, kaba ve ince motor gelişimi, sosyal becerileri, problem çözme becerileri olumlu olarak etkilenir. Ayrıca duyusal oyunların çocukların hafızalarını da güçlendirdiği görülmüştür. Duyusal oyunlar kaygılı ve stresli çocukları sakinleştirmenin bir yolu olarak da düşünülebilir. Tüm duyulara hitap eden öğrenmelerin daha kalıcı olduğu gözlenmiştir.

Hadi duyusal oyun oynamaya…

Akışkan oyun hamuru tarifi

Yarım bardak tutkal
Yarım bardak karbonat
2 damla lens suyu
İsteğe bağlı renklendirici boya 

Yapılışı

Tüm malzemeleri teker teker ekleyerek karıştırıyoruz.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
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