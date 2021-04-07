Akik taşı nedir? Akik taşı özellikleri ve faydaları

Yemen taşı ya da ölümsüz taş adıyla anılan Akik taşı, tüm zamanların gözde doğal taş aksesuarları arasında yer alıyor. Gelin bu özel taşın özelliklerine yakından bakalım.

Akik taşı nedir?

Akik taşı ismini Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden alıyor. Günümüzde doğal taş aksesuarlarda sıkça rastladığımız bu özel taş eski çağlardan beri süs eşyası ve mücevher olarak kullanılmıştır. Akik taşı görüntüsü itibariyle bir merkez alanının çevresinde çeşitli renklerde halkalardan oluşur.

Akik taşı nerelerde bulunur?

Akik taşına ülkemizde ise en çok Karadeniz bölgesinde rastlanılır. Özellikle akik taşı sıcak su kaynakları çevresinde sıklıkla bulunan bir taştır. En çok taş çıkan şehirler ise; Bilecik, Çamlıdere, Eskişehir, Erzurum, Yozgat’tır.

Akik taşı nasıl bulunur?

Akik taşı yeraltı magmalarında oluşan doğal süreçlerin neticesinde oluşmaktadır. Magmaların sıkışması ve yapılarda kalıntı bırakması akik taşının oluşma sürecini başlatır. Sonrasında magma tabakası ve yüzeyin soğuması ile birçok çeşitli renkte akik taşı oluşur.

Gerçek akik taşı nasıl anlaşılır?

Akik taşına aslında doğada pek çok yerde rastlayabiliriz ve farklı renk tonlarının olması nedeniyle oldukça sevilen bir taştır. Peki akik taşının gerçek olduğu nasıl anlaşılır? Aslında bunun basit bir yöntemi var; taş içindeki halkalanmalar homojen şekilde görülüyor ve renk sınırları keskinse bunun akik taşı olduğundan emin olabilirsiniz.

Akik taşı hangi renk olur?

Akik taşı çok farklı renk tonlarında olabilir. Aksesuar dünyasında akik olarak en çok rastlanılan rengi ise kızıl ile turuncudur. Bunun yanında yeşil, siyah ve mavi akik taşı türleri de vardır.

Akik taşının özellikleri

Akik taşının sertlik derecesi 6,5-7 arasında olup oldukça sert bir taştır. Güçlü bir taş özelliğine sahip olması sebebi ile terapi amaçlı kullanılmaktadır. Akik taşının stresi olumlu etkilediği ve iyi geldiği bilinir. Aynı şekilde kullanan kişiye ruhsal açıdan olumlu etkisi olduğuna inanılır.

Akik taşının aynı zamanda serinletici ve huzur verici bir etkisi de vardır. Bu nedenle çöllerde yaşayanlar susuzluklarını gidermek için akik taşını kullanırlar. Çünkü akik taşı tükürük bezlerini uyarır bir süre için susuzluk hissini yok eder. Bu nedenle susuzluk çeken kişiler bu taşı ağızlarına koyarak susuzluklarını gidermeye çalışırlar.

Akik taşının faydaları

Kullanan kişiyi ruhsal olarak rahatlatır.

İnsanları negatif enerjiden korur, strese iyi gelir.

Enerji verir, akik taşını kullanan kişiyi yorgunluktan ve tükenmiş hissetme duygusundan uzaklaştırır.

Bazı cilt hastalıklarına olumlu etkisi vardır.

Ağrıları azalttığı, cilde ve kemiklere iyi geldiğine inanılır.

Mide ve bağırsak problemlerinde yardımcı olur.

Nazara karşı koruduğuna inanılır.

Kişilerin damarlarını koruyucu etkisi vardır.

Kişide bulunan akıl ile mantık gücünün ilerlemesini sağlar ve kişinin çevre ile uyumunu yükseltir.

Hamilelik dönemi yaşayan anne ve bebek için koruyan bir etkisi vardır.

Tansiyonunu dengeleyici de bir özelliği vardır.