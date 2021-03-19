Akdeniz diyeti nedir, nasıl yapılır? İşte Akdeniz diyetinde yenilenler

Akdeniz Bölgesi'nde yaşayanların beslenme düzeninden ilham alınarak uygulanan bu diyette uzmanlar beyin sağlığı açısından da fayda sağlandığını belirtiyor.

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, taze meyve, sebze, zeytinyağı, yeşillik ve balık ağırlıklı bir beslenme tarzını benimseyen kilo verme yöntemidir. Uzmanlar, Akdeniz diyetinin beyin sağlığı için de çok faydalı olduğunu ve bir yaşam tarzı haline getirilmesinin faydalı olabileceğini söylüyor. Her diyette olduğu gibi Akdeniz diyetini uygularken de bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Herhangi bir süresi olmayan, ömür boyu uygulanabilecek bir beslenme tarzı olan Akdeniz diyetinde bu 5 madde oldukça önemli:

Soğuk pres zeytinyağı tüketin.

Meyve ve sebzeleri çeşitli ve mevsiminde tüketin.

Her gün mutlaka bir avuç ceviz, fındık ve badem yiyin.

Yemekleri doğru yöntemde ve tarifle pişirin. Tuzu azaltın ve yemeklerinizi baharatlandırın.

Haftada en az 2 kez 30 dakika kalp atım hızını artıran bir egzersiz yapın.

Akdeniz diyetinin faydaları neler?

Akdeniz diyetinde doymamış yağ asitlerinin fazlalığı, antioksidan zengini besinlerin yer alması ve lifli gıdaların tüketilmesi sağlığa fayda sağlarken aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Beyin sağlığını korur.

Alzheimer hastalığına engel olur.

Depresyona yakalanma riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı korur.

Yüksek tansiyon ve kolesterolün düşmesini sağlar.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenleyerek hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunları ortadan kaldırır.

Akdeniz diyeti salatası tarifi

Malzemeler:

Birkaç yaprak marul

Bir tutam reyhan

Bir tutam taze nane

Bir tutam roka

Küçük bir kâse parçalanmış beyaz peynir

1 orta boy domates

1 adet taze soğan

1 adet salatalık

1-2 adet yeşil biber

İsteğe göre mısır

Az bir miktar zeytinyağı

Az bir miktar tuz

Hazırlanışı:

Akdeniz diyeti salatasında öncelikle yeşillikler, soğan, salatalık, biber ve domatesler güzelce yıkanır ve süzülmeleri beklenir. Malzemeler iyice süzüldükten sonra doğrama aşamasına geçilir. Tüm yeşillikler, domates, salatalık ve soğanlar doğranarak harmanlanır. Ancak marullar diğer yeşilliklerden biraz daha irice doğranırsa salatanız daha hoş ve göz dolduran bir görüntüye sahip olacaktadır. Harmanlanan karışımın üzerine parçalanmış beyaz peynir ilave edilir. Peynirin karıştırma aşamasında dağılmaması için biraz daha geç ilave edilmesi gerekir. Daha sonra az bir miktar zeytinyağı ve tuz salataya eklenerek hafifçe karıştırılır. Salatanın üzerine servis aşamasında renk ve tat katması için mısır taneleri serpilebilir. Hazırlanışı normal bir salata tarifinden çok da farklı olmasa da yağının ve tuzunun çok az olması sayesinde daha hafif bir salata olan Akdeniz diyeti salatasına mısır da eklendikten sonra servise hazır hale gelir.