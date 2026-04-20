Akciğerde çığır açan keşif: Hücrelerin ‘onarım düğmesi’ bulundu! ‘Süreci tersine çevirebilme potansiyeli taşıyor'

ÖZGÜR YILDIZ | Fotoğraflar: iStock
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 12:17
Mayo Clinic’teki bilim insanları, akciğer hücrelerinin “hasarı onarma” ile “enfeksiyonla savaşma” arasında nasıl seçim yaptığını belirleyen moleküler bir “anahtar” keşfetti. Nature Communications’ta yayınlanan çalışma, özellikle kronik akciğer hastalıklarında neden iyileşmenin zorlaştığını açıklayabilecek yeni bir pencere açıyor.
Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Douglas Brownfield’a göre en çarpıcı bulgu şu: Bu özel hücreler aynı anda iki işi birden yapamıyor. Bir kısmı onarıma odaklanırken, bir kısmı savunma görevini üstleniyor. Bu “iş bölümü” sağlıklı akciğerde gerekli; ancak hastalıkta denge bozulduğunda doku kendini yenileyemiyor.NEDEN ENFEKSİYON YAVAŞLATIYOR?
HANGİ HÜCRELER KRİTİK?
Çalışmanın merkezinde “alveol tip 2” (AT2) adı verilen hücreler var. Bu hücreler, akciğerde nefes alıp verirken hava keseciklerinin (alveollerin) açık kalmasına yardımcı olan proteinleri üretiyor. Aynı zamanda bir tür “yedek kök hücre” gibi davranarak, oksijenin kana geçtiği yüzeyi oluşturan ince “alveol tip 1” (AT1) hücrelerini gerektiğinde yenileyebiliyor.
Yıllardır bilim dünyası, akciğer fibrozisi, KOAH ve Covid-19 gibi ağır viral enfeksiyonlar sonrası bazı hastalarda bu yenilenmenin neden zayıfladığını gözlüyordu. Yeni çalışma, bu kaybın arkasında hücrelerin içindeki kontrol mekanizmasının önemli rol oynayabileceğini ortaya koyuyor.
Ekip; tek hücre dizileme, görüntüleme yöntemleri ve deneysel hasar modelleriyle AT2 hücrelerinin “yaşam döngüsünü” izledi. Buna göre yeni oluşan AT2 hücreleri doğumdan sonra yaklaşık 1-2 hafta boyunca daha esnek; sonra kalıcı olarak uzmanlaşmış hale geliyor.
Bu geçişi yöneten devre, üç ana unsurla ilişkilendiriliyor: PRC2, C/EBPα ve DLK1. Araştırmacılar özellikle C/EBPα’yı, kök hücre davranışını “tutuklayan bir kelepçe” gibi tarif ediyor. Yetişkin akciğerde bir hasar olduğunda, onarımın başlayabilmesi için bu kelepçenin gevşemesi gerekiyor.
Aynı mekanizma, AT2 hücrelerinin “önce onarım mı, önce savunma mı?”
kararını da etkiliyor. Bu da enfeksiyon dönemlerinde bağışıklık savunmasının öne çıkıp, doku onarımının gecikebilmesini açıklayabiliyor. Kronik akciğer hastalığı olan kişilerde iyileşmenin uzaması bu yüzden daha belirgin görülebilir.TEDAVİDE YENİ HEDEF
Araştırma, rejeneratif tıp için yeni hedeflerin önünü açıyor. Örneğin C/EBPα aktivitesini ayarlayabilen yaklaşımlar, AT2 hücrelerinin akciğer dokusunu yeniden inşa etmesini güçlendirebilir ya da akciğer fibrozisinde skarlaşmayı sınırlamaya yardımcı olabilir.
Bilim insanları ayrıca, AT2 hücrelerinin “tek bir moda kilitlenip kilitlenmediğini” erken dönemde saptayabilecek biyobelirteçlerin de geliştirilebileceğini düşünüyor. Ekip, insan AT2 hücrelerinde bu “kısıtlayıcı kelepçeyi” güvenli biçimde gevşetmenin yollarını test etmeye; hücreleri laboratuvarda çoğaltıp olası hücre tedavilerine zemin hazırlamaya çalışıyor.“Bu yeni tedavi yönteminin en önemli avantajı, özellikle kronik solunum yetmezliğine yol açan interstisyel akciğer hastalıkları olarak adlandırdığımız, akciğerin süngerimsi yapısını etkileyen parankimal hastalıklar ile amfizematöz akciğer hastalıklarında kronikleşme sürecini geriye çevirebilme potansiyeli taşımasıdır”
diyen Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Banu Altoparlak, şöyle devam etti: “Bu sayede hastalık ilerlemeden müdahale etme şansı elde ediyoruz. Amaç, hastalar solunum yetmezliği aşamasına gelmeden süreci kontrol altına almak ve yaşam kalitesini koruyabilmek.”
Altoparlak ayrıca bu tür yeni nesil tedavilerin öncelikle 10-15 yıl süresince klinik deneylerle araştırılması, ardından da Sağlık
Bakanlığı’nın onayıyla uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.