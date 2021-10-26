Airfel kombi markası bir Türk markasıdır. Dolayısıyla da ülkemizde ev ve iş yerlerimizde kombi alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat bu durum bu kombilerin arıza kodu vermediği anlamına gelmez. Markanın arıza kodlarıyla karşılaştığınızda çözüm üretebilir ve servise 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Airfel Kombi Arıza Kodları: Airfel Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

Bu markanın kombilerinde arıza meydana gelmesi halinde verilen hata koduyla beraber ekranda anahtar işareti belirmektedir. Markanın kombilerini kullananlar bu durumu iyi bilmektedir.

Airfel kombi arıza kodları şöyle sıralanmaktadır;

LP arıza kodu

HL arıza kodu

AF arıza kodu

Hb arıza kodu

db arıza kodu

bC arıza kodu

C1 ve 01 arıza kodu

A5 arıza kodu

Fr arıza kodu

Bu arıza kodları ilgili markayla alakalı olarak kombi hatalarını vermektedir. Aşağıda tek tek bu kodların anlamlarını ve bu hatalarla ilgili çözümleri sizlere anlattık.

LP Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı kalorifer devresi düşük demektir ve su basıncı uyarısı vermektedir. Bu arıza kodu kalorifer tesisatında yer alan su basıncı 1 barın altına indiğinde gelmektedir. Bu durumda çözüm olarak kalorifer tesisatında yer alan su basıncının 1,5 bar seviyesine çıkartılması gerekmektedir. Sağ alta yer alan mavi doldurma musluğu sola doğru çevrilmelidir. Burada bar göstergesinin 1,5 olduğunu görmelisiniz. Bu seviyeye gelene kadar da kombiye su doldurmalısınız. Su basıncı istenilen seviyeye ulaştığında musluk kapatılmalıdır. Kombiyi sıfırlayın. Yine de arıza kodu devam ederse servisi aramanız yeterli olacaktır.

HL Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı aşırı ısınma demektir. Eğer kalorifer devresi sıcaklığı 100 derecenin üzerine çıkarsa bu hata kodu belirir. Çözüm için sırasıyla petek vanalarının açık hale getirilmesi gerekir. Kombi alt vanalarının da açık olması gerekir. Sonra kombi sıfırlanır. Kombi tekrar açıldığında arıza kodu hala varsa servis aranmalıdır. Çünkü kalorifer filtresi tıkanmış olabilir, pompa bozulmuş olabilir, sıkışmış olabilir ya da konum sorunu olabilir.

AF Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı hava akışında problem demektir. Bu kod kombi atık gaz tahliye sisteminde sorun olduğunda gözükmektedir. Çözüm için servis aranmalıdır. Çünkü elektronik ana kart arızası giderilmeli, baca ek yeri düzeltilmeli, fan arızası varsa giderilmelidir.

Hb Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı kalorifer sensörü sorunlu demektir. Kablolarda kopma olduysa ya da kalorifer devresi gidiş hattında yer alan ntc arıza çıkartmışsa bu kod gelmektedir. Sorunun çözümü için direk servis aranmalıdır.

db Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı kullanım suyu sensör arızası demektir. Kablolarda kopma, oksitlenme, kullanım suyu hattında yer alan sıcak su ntc alanında sorun varsa bu kod gelmektedir. Çözüm için kombi sıfırlanmalıdır. Eğer kod hatası gitmezse servis aranmalıdır.

bC Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı ateşleme problemi demektir. Bu hata koduna kombi içinde alev oluşmadığında rastlanmaktadır. Çözüm için gaz yolları kontrol edilmelidir. Gaz yollarının açık olduğundan emin olunduktan sonra kombi sıfırlanır. Hata kodu gitmezse servis aranmalıdır.

C1 Ve 01 Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı gaz valfi modülasyon problemi demektir. Bu kod gaz valfi yeterli seviyede elektrik voltaj akımına sahip olmadığında görülmektedir. Kombi de bu durumda ateşleme yapamaz. Dolayısıyla çözüm için servis aranmalıdır.

A5 Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı prosestat kontak kapalı demektir. Bu kodda kombi ateşleme yaptığı zaman bazı alanlarda sorun olduğu anlamına gelir. Sorun olan alanlar arasında hava akış şaltesi, fan, gaz valfi, teşleme elektrodu yer almaktadır. Bu hata elektronik ana kart ekranında görüldüğü için çözüm amacıyla direk servis aranmalıdır.

Fr Arıza Kodu Çözümü;

Bu kodun anlamı donma problemi demektir. Kalorifer devresi ısısı 1 derece ısıyı algıladığında ana eşanjör bölümünde donma oldu anlamına gelir. Dolayısıyla bu hata kodu elektronik ana kart ekranında görülür. Çözüm için soğuk mevsimde kalorifer devresi kapalıyken bu hata koduna rastlanırsa kombinin içindeki su boşaltılmalıdır. Kombi sıfırlanmalıdır. Eğer hata kodu gitmezse servis aranmalıdır.