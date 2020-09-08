‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği

Bebek anne karnında 18.aydan sonra annesinin sesini tanımaya başlar. En çok duydukları ses annelerinin sesi olur. Bebeğiniz annesinin sesini duyduğunda hareket edebilir, heyecanlanır ve tepki verebilirler. 21. haftadan sonra ise artık babalarının seslerini ayırt etmeye başlarlar.

İlk doğduklarında annenin göğsüne yatırılan bebek kokusu ile anneyi tanır. Daha sonra evde yaşayan fertlerinin seslerini duydukça anne-baba-kardeş ayrımına başlarlar.18 ay sonrası çocuklara aile fertlerini tanıtabilirsiniz. Kişilerin fotoğrafları ile hala, amca, teyze, dayı gibi kavramları verebilirsiniz. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, konuyla ilgili bir etkinlik önerisinde bulundu.

Biz oğlum ile ‘evim ailem’ konusunu işlerken evimizde yaşayan kişiler hakkında sohbet edip çerçeve yapmaya başladık.

Malzemeler

6 adet dil çubuğu

Boya

Yapıştırıcı

Süslemek için boncuk ya da düğme

Resim

Yapılışı

Dil çubukları boyanır.

Boyanan dil çubukları ev şekli olacak şekilde birbirine yapıştırılır.

Evin üzeri süslenir.

Kalıbın arkasına beyaz kağıt yapıştırılır.

Kağıdın üzerine evde yaşayan aile fertlerinin resimleri yapıştırılır.

Evin arka kısmına duvara asmak için ip takılır.

Kazanımlar

Aile fertlerini tanır.

Küçük kaslar gelişir.

Grup çalışması yapar.

Aile ile zaman geçirir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.