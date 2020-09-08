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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği

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‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği
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Çocuklar ile evde kaldığımız bu dönemde aile içi bağların etkisini sürdürmesi için ‘ailem’ temalı çalışmalara yer verebilirsiniz. Küçük bir aile albümü hazırlayabilir, resimlerden çerçeve yapabilirsiniz.

Bebek anne karnında 18.aydan sonra  annesinin sesini tanımaya başlar. En çok duydukları ses annelerinin sesi olur. Bebeğiniz annesinin sesini duyduğunda hareket edebilir, heyecanlanır ve tepki verebilirler. 21. haftadan sonra ise artık babalarının seslerini ayırt etmeye başlarlar.

İlk doğduklarında annenin göğsüne yatırılan bebek kokusu ile anneyi tanır. Daha sonra evde yaşayan fertlerinin seslerini duydukça anne-baba-kardeş ayrımına başlarlar.18 ay sonrası çocuklara aile fertlerini tanıtabilirsiniz. Kişilerin fotoğrafları ile hala, amca, teyze, dayı gibi kavramları verebilirsiniz. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, konuyla ilgili bir etkinlik önerisinde bulundu.

Biz oğlum ile ‘evim ailem’ konusunu işlerken evimizde yaşayan kişiler hakkında sohbet edip çerçeve yapmaya başladık.

Malzemeler

6 adet dil çubuğu

Boya

Yapıştırıcı

Süslemek için boncuk ya da düğme

Resim

Yapılışı

Dil çubukları boyanır.

‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği

Boyanan dil çubukları ev şekli olacak şekilde birbirine yapıştırılır.

Evin üzeri süslenir.

Kalıbın arkasına beyaz kağıt yapıştırılır.

‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği

Kağıdın üzerine evde yaşayan aile fertlerinin resimleri yapıştırılır.

Evin arka kısmına duvara asmak için ip takılır.

‘Ailemi tanıyorum’ etkinliği

Kazanımlar

Aile fertlerini tanır.

Küçük kaslar gelişir.

Grup çalışması yapar.

Aile ile zaman geçirir.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

 

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