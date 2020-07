Aileler çocuklarını tatil öncesi mutlaka doktora götürmeli

Pandemi, yaz tatili planlarını olumsuz etkiliyor. Şehir hayatı ve karantina süreci tatil özlemini artırıyor. Bu olağanüstü dönemde tüm tatil planlamalarının önlemler çerçevesinde oluşturulması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı bir süre önce 18 yaş altı çocuklar için ihtiyaca göre velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabileceğini açıkladı. Bunun üzerine memleketine ya da tatile gitme planları yapan aileler çocukları için alacakları önlemlerin telaşına düştü. Uzmanlar tatile gitmeye hazırlanan aileler için önerilerini şu şekilde sıralıyor: Anne ve babalar tatile çıkmadan önce çocuklarını mutlaka doktor kontrolüne götürmeli. Çocuklarına fotoğraf çekmesini öğretmeli, seyahati onlar için keyifli hale getirmeli ve çocuklarına seyahat anılarını yazmayı önermeli.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Sarp, anne babaları öncelikle doktor konusunda uyardı. Sarp, “Yaz mevsimi geldi, başta çocuklar olmak üzere aileler de evlere kapanmaktan bunaldı. Tatil planı yapmak istiyor. Fakat yapılan tüm planlamalar alınacak önlemler çerçevesinde oluşturulmalı. Salgın endişesinin yaşandığı bu günlerde iyi bir planlama ile aileler endişelerini en aza indirgemeli. Maske takılması ve sosyal mesafe kuralları mutlaka uygulanmalı. Doktor kontrolü göz ardı edilmemeli. Gidilen yerden alınan bir mikrop veya alerjik durum çocuğu ve aileyi etkileyebilir. Aileler doktorlarıyla tatil yöresinde Covid-19 enfeksiyonuna karşı alınması gereken önlemleri konuşmalı, hangi hallerde hangi ilaçların kullanılması gerektiğini mutlaka önceden öğrenmeli. Tatil için aileler çocukları ile çok kalabalık ortamları tercih etmemeli” dedi.

Aileler ilkyardım seti bulundurmalı

Seyahat için tercih edilecek ulaşım yolunun da önemine değinen Prof. Dr. Nilgün Sarp, çocukların uzun araç veya uçak seyahatlerinde sıkılacağını bu sebepten sorun yaratabileceğini belirtti. Sarp, “Anne babalar, çocukların sıkılmasını önlemek için yanlarına sevdikleri birkaç oyuncak ve kitap alabilir. Özellikle seyahatin uygun zamanlarında aile oyunları oynanmalı. Tatil keyifli hale getirilmeli. Anne ve babalar çocuklarına gittikleri tatil yörelerinde fotoğraf çekmesini öğretmeli. En önemlisi de hatırası olması açısından birlikte seyahat anıları yazılmalı. Endişeli aileler çocukların adını ve telefon numaralarını üzerlerine iliştirebilir. Tatilde market alışverişlerinde daha az zaman geçirilmeli. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için tahıllı ekmekler, sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri tüketilmeli. Özellikle araç seyahati için de taze sebze meyveler ve sandviç hazırlanmalı. Hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yeterli ve dengeli beslenme elzem. Yeterli ve dengeli beslenmenin bir bileşeni olan vitamin ve mineral alımı da vücudumuzun hastalıklara karşı savunma sisteminde önem taşıyor. Özellikle A, E ve C vitamini gibi güçlü antioksidanlardan her gün yeterli miktarlarda tüketilmesi, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırmada oldukça etkili. Son dönemlerde sıklıkla konuşulan D vitamini eksikliği de hastalıklara karşı direncin düşmesine neden olabildiği için eksikliğine karşı takipte olunmalı. Aileler tatil beldelerine giderken, yanlarında kesinlikle ilkyardım seti de bulundurmalı” diye konuştu.