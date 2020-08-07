Aileler bu oyuna dikkat! Çocuklar büyük tehlike altında
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Abone Ol
Bilgisayar oyunları, çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Momo, Mavi Balina ve Mavi Bebek'ten sonra şimdi de Gangster oyunu çocukları etkisi altına alarak sanal ortamda suçla tanışmasına ve şiddete yönelmesine neden oluyor. Hürriyet Aile uzmanları bu tarz şiddet içerikli oyunların çocukları sosyopat yapabileceğini belirterek durumu değerlendirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle