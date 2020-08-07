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Hürriyet
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Çocuk Sağlığı
Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Aileler bu oyuna dikkat! Çocuklar büyük tehlike altında

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Aileler bu oyuna dikkat! Çocuklar büyük tehlike altında
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Bilgisayar oyunları, çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Momo, Mavi Balina ve Mavi Bebek'ten sonra şimdi de Gangster oyunu çocukları etkisi altına alarak sanal ortamda suçla tanışmasına ve şiddete yönelmesine neden oluyor. Hürriyet Aile uzmanları bu tarz şiddet içerikli oyunların çocukları sosyopat yapabileceğini belirterek durumu değerlendirdi.

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