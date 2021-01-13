Ailece yapılabilecek farkındalık aktiviteleri

Farkındalık (mindfulness), her zaman içinizdeki sakinliğe odaklanarak dış dünyanın karmaşasından ayrılma düşüncesidir. Araştırmalara göre farkındalık aktivitelerinin kaygıyı azalttığı ortaya çıkmış. Biraz daha sakinliğe ihtiyaç duyulduğunda ailece bunlardan birinin denenmesi keyifli olabilir. Peki bu aktiviteler neler?

- Çevreyi dinleyebileceğiniz bir yürüyüşe çıkın

Ailece sakin bir yürüyüşe çıkın. Doğanın sesini dinleyin. Bunu daha eğlenceli hale getirmek için bir kağıt bardağa delik açın ve kulağınıza yaklaştırıp sesleri bir de bu şekilde dinlemeyi deneyin. Doğada yürüyüş rahatlatıcı olsa da farklı yerlerde de yürüyüşe çıkılabilir.

- Biraz sessizliğin tadını çıkarın

Sessizlik sürecine girin ve konuşmayın. Buna 5 ve 10 dakika ile başlayın ve bir saat ya da daha fazla yapabilirsiniz. İletişim için yazma veya işaret dili kullanılabilir. Ancak herkes düşüncelerini daha sonra aktarmak için küçük bir not defterine yazabilir. Bu aktiviteyle zihinsel kargaşa da azalacaktır. Ayrıca diğer duyulara da odaklanmak daha kolay olacaktır.

- Meditasyon yapın

Çocuklarla birlikte hareket etmeden oturmak ve tek bir şeye odaklanmak zor olabilir. Işıkları ve telefonları kapatın. Herkesin birkaç dakikalığına oturmasını sağlayın. En yaygın meditasyon şekli nefese odaklanmaktır. Çocuklar, bu nefes şeklini, bir fincan çayı soğutmak için yavaşça dışarı üflediklerini ve daha sonra çayı yudumlamak için nefes alıp verdiklerini hayal ederek uygulayabilirler. En sonunda burundan nefes vermeye alıp vermeye çalışın.

- Yiyeceklerin tadının farkına varın

Dikkatli yemek yemek, yiyeceklerin tadı, dokusu ve sıcaklığı farklı olduğu için kolayca uygulanabilir. Herkesten belirli öğünlerin ilk birkaç dakikasında yiyeceklerin tadına odaklanmasını isteyin. Sıcak ve soğuk gibi çeşitli hisleri fark etmelerini isteyin. Bu şekilde zihin kaçınılmaz olarak odaklanacak.

- Vücudunuza odaklanın

Çocuklarınızla oturun ve ayak parmaklarından başlayarak sessizce veya yüksek sesle başınızın üst kısmına kadar vücudun bölümlerine odaklanın. Herkes sırayla bir bölüme odaklanıp nasıl hissettiğini kısaca tanımlayabilir. Örneğin, "Karnıma odaklandım ve şu an gürlüyor" diyerek başlayabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuz, "Sol ayak parmaklarıma odaklandım ve karıncalanma hissediyorum" diye devam edebilir. Çocuklarla yapılan bu farkındalık etkinliği onlar için anatomi dersi niteliğinde olabilir.