Aile hekimleri uyarıyor... Covid19 aşısı öncesinde bunlara dikkat!
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), toplum aşılaması yaygın olarak başladığında Aile Sağlığı Merkezleri'nin yoğun bir şekilde aşılama yapacağını ve bazı hususların önem taşıdığını belirtiyor. Covid19 aşısı ile hangi aşılar arasında ve ne kadar zaman bırakılması gerektiği ve kimlere yapılabileceği sorusuna AHEF yanıt veriyor. Aile Hekimleri, Covid19 aşısı öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.
Covid 19 aşısı, inaktif aşılardan; mevsimsel influenza Pnömokok Meningokok, Hepatit A ve B Aselüler Boğmaca, Influenza Tip B (HİB) aşıları ile en fazla 15 gün arayla yapılabilir.
Canlı aşılar; OPA, BCG, KKK, suçiçeği en az 4 hafta ara ile aşılama yapılabilir.
Covid19 aşısından sonra kuduz ve tetanoz aşıları zaman aralığı bırakmaksızın uygulanır.
Aktif Covid19 hastasına aşı yapılmaz.
10 gün içinde doğrulanmış bir Covid19 vakasıyla temas etmiş kişilere aşı yapılmaz.
Gebelere yönelik bir veri bulunmamakla birlikte kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
Emzirme döneminde kişinin istemesi halinde Covid19 aşısı yapılabilir.
Hamileliğin ilk üç ayında aşı yapılmaz.
18 yaş altına Covid19 aşısı kesinlikle yapılamaz.
Önlem alınarak aşı uygulaması gereken diğer durumlar
- Kontrolsüz Epilepsillan Barre Sendromu
- Transvers Myelit gibi aşıyla alevlenen nörolojik hastalık tanısı olanlar
- Guillan Barre Sendromu
- Immun Suprese kişilere (İlgili branş hekimi tarafından Covid19 aşısı olmasında sakınca yoktur yazılı durum bildiri rapor alındıktan sonra yapılmalıdır)
Aşının ertelenmesi gereken durumlar
- 38 ve üzeri ateşi olanlar,
- Kesin tanı konulmamış akut hastalıklar,
- Kronik hastalıkların akut atak zamanlarında aşı ertelenmeli.
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