Aile desteği alan çocuk başarılı oluyor

Antalya’daki Alara Koleji’nin Müdür Yardımcısı olan Demet Özdemir Afşin, çocuğun eğitim hayatında ailenin rolüne yönelik sorularımızı yanıtladı.



Okul, aile ve çocuk üçgeninde, ailenin eksik kaldığı durumlarda nasıl bir önlem alıyorsunuz?



Çocuğun eğitiminde, anne-baba çok önemli yer kaplar. Annenin ve babanın sıcaklığını hisseden çocuk her zaman mutlu ve başarılı olur. Buna karşın ebeveynlerden birinin eksikliği durumunda, okulda sınıf öğretmeni, danışman öğretmen, yönetici ve rehber öğretmen arkadaşlarım bu eksikliği mümkün olduğunca telafi etmeye çalışmaktadırlar.



Okul ve aile işbirliği çocuk eğitiminde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Anne- baba ve öğretmenin yaklaşımı kendi içinde tutarlı olmalıdır. Evde çocuğa öğretmeni eleştiren anne-baba, okulda anne-babayı eleştiren öğretmen olduğu durumlarda çocuğun yaşadığı çelişki güvenini azaltır.

Annelik ve öğretmenlik rolleriniz birbirlerini nasıl etkiliyor?



Çocukların dünyasına çok çabuk inebiliyor ve o dünyada çok huzur bulduğumu düşünüyorum. Aynı zamanda tavır ve düşüncelerinden dolayı çok da komik olup beni çok güldürebiliyorlar. Korumaya ihtiyaçları olan masum bireyler olarak nitelendiriyorum onları.

Bu nedenle 1993 yılında 5 yıl işletmeciliğini yaptığım kendime ait özel iş yerim olmasına rağmen 18 yıl önce öğretmenliğe daha sonrada eğitim adına hedeflerime daha hızlı ulaşabilmem amacıyla eğitimciliğe başladım. Gelen teklifler üzerine ve katkımın daha etkili olabilmesi için 14 yıldır da üst düzey yöneticilik yapmaktayım.



Evliyim, 3 tane birbirinden yakışıklı oğlum var. Hayatımda hala sporun ve dansın önemi çoktur. En önemlisi eşimle aynı pencereden bakıyoruz, ailecek spor sanatla uğraşıyor mutlu olmayı çok iyi başarabiliyoruz. Herkese tavsiyem şudur: Birilerinin sizi mutlu etmesini beklemeyin, siz kendinizi mutlu etmeyi bilin, evladınız var ise ona her sabah “bugün kendini mutlu edecek” mutlaka bir şeyler yapmasını öğütleyin. Hayatınızda yaşam parçanız olarak mutlaka sosyal hayatınız olsun ve bir ömür devam etsin.



Şüphesiz ki en kutsal mesleklerden biri sizinki. Mesleğinizi bu kadar sevme nedeninizi sorsak…



Bu meslek manevi olarak beni beslediği için içimdeki çocuk hep canlı kalıyor. 18 yılda milyonlarca çocuğun topluma faydalı bir birey olması adına elimden geleni yaptığım için para ile elde edemeyeceğiniz manevi zenginlikler havuzunda yüzüyorum. Her yerde sizi sayan ve selam vermek için önünüze geçen sizi hala unutamamış eski veli ve öğrencilerinizle karşılaşmak, sevgi-saygı ve hatırlanmak, yüreklere yerleşmek duygularını yaşamak hele ki yaşadığımız bu yüzyıl için çok lüks diye düşünüyorum. Kendimi bundan dolayı çok şanslı görüyorum. Bu meslek beni manevi olarak zenginleştiriyor.



Mesleğimiz çok kutsal. O yüzden lütfen çocukları seven, bilgisini aktarmaktan mutlu olan ve rehberlik yapmayı ilke etmiş arkadaşlarımız bu mesleği yapsın.