Ahsen isminin anlamı nedir? Ahsen ne demek

Ahsen ismi unisex olarak bilinen kız ve erkek için uygun olan isimlerdendir. Her iki cinsiyette de çok güzel, en güzel anlamlarına gelmektedir. Çok güzel olan, en güzel olan anlamı ile kullanılmaktadır.

Ahsen Ne Demek?

Ahsen Türk Dil Kurumu isim sözlüğünde yer almaktadır. Unisex olan isimin anlamı ise, en güzel, çok güzel olarak açıklanmaktadır.

Ahsen İsminin Özellikleri Nelerdir?

Duygusal ve zarif bir yapıya sahiptir. En önemli kararlarda dahi duygusal davranabilir. Sevgi dolu oluşu ile tanınır. Sakin ve kendi halinde bir yaşamı tercih eder. Mantık çerçevesinde düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Sağduyulu ve olayları mantıklı çözebilen yapısı ile tanınmaktadır. Üzüntü ve sevinci aynı anda yapabilir ve bu durum onda eğlenceli bir kişilik olarak kendini gösterir.

Kur'an da geçen isimler arasında Ahsen ismi de yer almaktadır. Kerimde Tin süresi 3. ayette insanın Ahsen-i takvim üzerine yaratıldığına değinilmiştir. Kur'an-ı Kerimde 16 defa Ahsen kelimesinin ve isminin geçtiği bilinmektedir.