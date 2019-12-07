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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 07.12.2019 - 15:21 | Son Güncelleme:

Ahmet isminin anlamı nedir? Ahmet ne demek?

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Ahmet isminin anlamı nedir? Ahmet ne demek?
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Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim araştırması yaparken, Ahmet isminin anlamını merak ediyorlar. Konu hakkında aranan bir diğer konu başlığı da Ahmet isminin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı sorusunun cevabı. Peki Ahmet isminin anlamı nedir? Ahmet ne demek

Ahmet ismi İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in isimlerinden biridir. Övülmeye layık olan kimse anlamındadır. Bu isim aynı zamanda Allah'a sürekli şükreden mümin kişi demektir.

Ahmet İsminin Özellikleri

Ahmet ismi, seçilmiş iyi huylu ve ahlaklı kişileri ifade etmektedir. Bu kimseler bir insandan beklenen iyi ve dürüst tavırlara sahip olmaktadır. Sezgi gücü yüksek olan bu kişiler dünyayı ve yaşamı anlamakta ustadır. Bu konuda ince bakış açıları geliştirebilir. Hikmetli olmayı, pozitif ilimlere karşı yeteneği ifade etmektedir.

Ahmet İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ahmet ismi Peygamber Efendimizin isimlerinden biri olarak Kur'an'da geçmektedir. Saf Suresinin 6. ayetinde yer almaktadır. Burada Hazreti İsa'nın kendisinden sonra Ahmet adındaki bir peygamberin geleceğini söylemesi anlatılmıştır. Bu peygamber Hazreti Muhammed'dir.

 

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