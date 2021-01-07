Ağrıları kesiyor, stresi azaltıyor... Papatya çay tam bir şifa kaynağı

Kokusu kadar görüntüsü de harika olan papatya çayı en bilinen bitki çaylarının arasında ilk sıralarda yer alıyor. Farklı bitkilerle karışımı yapıldığında daha da harika bir hal alan papatya çayı, mutlaka tüketilmeli.

Papatyanın türü çok önemli

Papatyanın şifalı etkilerinden yararlanabilmek için mutlaka doğru türünü seçmenin önemli olduğunu belirten Seçil Kenar, “Ülkemizde 700 çeşit papatya vardır ve şifalı etkisi olan mayıs papatyası dediğimiz türüdür. Bu yüzden papatyayı satın alırken veya toplarken bu türünün olmasına dikkat ediniz, aktarlardan alırken de mutlaka türünü sorunuz. Ayrıca papatyayı kuruturken de sıcak ortamda değil, gölgede kurutmak gerekmektedir.” açıklamalarında bulundu.

Yaşlanma karşıtı

Papatyada anti aging ve sağlığı destekleyici bir dizi besin öğesi olduğunu söyleyen Şebnem Kandıralı, “En önemlileri luteolin, rutin, kafeik asit ve kuersetindir. Bunlara ek olarak apigenin adlı antioksidanı içerir, anti kanser ve anti inflamatuar (iltihap karşıtı) özellik gösterir. Papatya kan şekeri ve kan basıncını düşürür, kan inceltici özelliği vardır, bu sayede kalp krizi ve felç riskini azaltabilmektedir.” dedi.

Papatya çayının faydaları

Diyetisyen Seçil Kenar papatya çayının faydalarını açıkladı. Kurutulmuş papatyaları demleyip çay şeklinde günde 1-2 fincan içtiğinizde size faydaları şöyle sıralanabilir:

Özellikle sinir sisteminden kaynaklanan mide ağrılarını azaltır.

Gaz, şişkinlik, hazımsızlık hissedenler yemekten sonra içerse bu problemlerin azaldığı görülmüştür.

Stresli ve sinirli kişilerde sakinleşmeyi sağlar.

Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülmüştür.

Enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcıdır. Bu yüzden özellikle boğaz, diş ve ağız bölgesi ağrılarında ve soluk algınlığında 1 tatlı kaşığı bal ile tüketiniz.

Spazm sökücü etkisi vardır. Mide ve barsak spazmalarını azaltır.

Barsak hareketlerini artırır ve idrar söktürücü etkisi vardır.

Yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde gece yatmadan önce 1 fincan içmesi uygun olur.

Papatya çayı tam bir şifa kaynağı

Pek çok sağlık sorununa iyi geldiğini ifade eden Kandıralı, “Papatya çok yönlü bir bitkidir, hazımsızlık, ülser, uykusuzluk, anksiyete, hemoroid ve egzema gibi çeşitli sağlık sorunlarının hafifletilmesinde kullanılmaktadır.” dedi.