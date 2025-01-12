Ağrıdan ilaçsız kurtulmanın yolu: ‘55515’ sayısının sırrı ne? ABD ordusuna ait program kafaları karıştırdı… ‘Acıyı bu şekilde savuşturabiliriz’

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Zihin ve beden arasındaki bağlantı, sağlığımız ve yaşam kalitemiz üzerinde önemli bir etkiye sahip. İnsanlar, zihinsel teknikler ve meditasyon gibi yöntemlerle fiziksel rahatsızlıklarını yönetmeyi ve genel iyilik hallerini artırmayı hedefler.



Özellikle son yıllarda, bu tür yaklaşımlar sadece bireysel sağlık alanında değil, askeri ve bilimsel araştırmalarda da dikkat çekiyor. Örneğin, bazı gizli programlar, zihinsel odaklanmanın fiziksel durum üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla geliştirildi. Bu bağlamda, ABD ordusuna ait bir programın, vücuttaki ağrı sinyallerini azaltmanın şifresini beş basamaklı bir sayı ile çözdüğü iddia ediliyor.



Bu bilgi, 1977 yılında Monroe Uygulamalı Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Gateway Orta Seviye Çalışma Kitabı’nda yer alıyor. Bu çalışma, özel bir grubun ABD Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı’na (INSCOM) metafizik casusluk için sağladığı eğitim materyallerinden biri olarak öne çıkıyor.



‘55515’ SAYISI AĞRI SİNYALİNİ AZALTIYOR!



2003 yılında CIA tarafından gizliliği kaldırılan 21 sayfalık belgede, ağrı sinyallerini azaltma, yaşam deneyimlerini hatırlama ve vücudu büyük hız ve güç için şarj etme yöntemleri hakkında bilgiler bulunuyor. Rapor, birçok kişinin ağrıyı ilaçla azaltmaya çalıştığını, ancak bu tekniklerin zihinsel odaklanma ile dakikalar içinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

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Eğitimin bir parçası olarak, gözlerinizi kapalı tutarak vücudunuzun ağrı kaynağına odaklanmanız ve zihninizde ‘55515’ sayısını tekrarlamanız öneriliyor. Bu iki adımı uyguladığınızda, ağrı sinyallerinin zamanla azalacağı ifade ediliyor.







RENKLERİN ENERJİSİNİ DÜŞÜNMEK, VÜCUDA HIZ VE GÜÇ KAZANDIRIYOR



Monroe Enstitüsü, bu kadar basit bir yaklaşımın fiziksel benliği geliştirip kontrol etmenin harika yollarını sunduğunu belirtiyor. Çalışma kitabında yer alan diğer teknikler arasında, gözlerinizi kapatıp derin nefes alarak belirli renklerin enerjisini düşünmenin vücuda hız ve güç kazandırdığı da iddia ediliyor. Ayrıca, kayıp anıları geri getirmek için gözlerinizi kapatıp alnınıza parmaklarınızı dokundurmanız gerektiği de belirtiliyor.



Modern dönemde Monroe Enstitüsü, ‘Hemi-Sync’ adı verilen bir sesli rehberlik teknolojisi ile meditasyon odaklı bir yaklaşım da benimsiyor. Hemi-Sync, beynin sol ve sağ yarım küreleri arasında senkronizasyonu artırarak bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor. Enstitü, meditasyonun rahatsızlıkla başa çıkmayı öğrenmenizi sağlayabileceğini ve beynin acı mesajlarını geçersiz kılabileceğini savunuyor.



Peki, tüm bunlar ne kadar doğru? Gerçekten de belli bir sayı ağrıyı azaltabiliyor mu?



‘BU DOĞRU, AĞRIYI İLAÇSIZ DA SAVUŞTURABİLİRİZ’

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Konuyu Uzm. Psikolog Deniz Mutlu’ya sorduğumda “Bu doğru, ağrıyı ilaçsız da savuşturabiliriz” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu biraz kulağa saçma gibi gelebilir ama şöyle ki; yaşanan sürece daha fazla dikkat edildiğinde, farkındalıklar ortaya çıkabiliyor. Aynı psikoterapi sürecindeki bir danışanın kabulü ve kararlılığı ile zamanla farkındalık geliştirmesi, ruh-beden dengesini koruması gibi. Bireyin ilk olarak farkındalığını elde etmesi, ardından bu farkındalıkla sürecini tanımlayıp çeşitli nefes teknikleriyle zorlukları kabullenebilmesi önemli.”







‘TEKRAR EDEN SAYILAR, KİŞİYİ HAREKETE GEÇİREBİLİR’

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“Belgede, ağrının kaynağına odaklanarak ‘55515’ sayısını tekrarlamanın etkili olduğu ifade ediliyor. Bu durum oldukça ilginç ama doğruluk payı var” diyen Deniz Mutlu, şu bilgilerin altını çizdi:

-- Sayılar, ya da daha spesifik olarak tekrarlayan sayılar, bireyin zihninde ve çevresindeki olaylar ya da kişilerle ilişkilendirildiğinde önemli bir rol oynayabilir. Burada asıl sorgulamamız gereken, bireylerin sayıları ne zaman düşündüğü ve bu durum karşısında nasıl hissettikleridir. Tekrar eden sayılar, kişiyi harekete geçirebilir; bu nedenle, sayıları tekrarlamadan önce ve tekrar ettikten sonra meydana gelen değişikliklere odaklanmak, kişinin ne yapması gerektiği konusunda daha net bir anlayış geliştirmesine yardımcı olabilir.



-- Ayrıca, tekrarlayıcı sayılar ile bedenin tepkisi de önemlidir. Çünkü beden ve zihin, bireye doğru bilgiler sunar ve birbirleriyle uyumlu çalışır. Psikoterapi sürecine baktığımızda ise, danışanın terapi akışı dışında, bilinçli farkındalık geliştirmek için mindfulness tekniklerinden bahsetmekteyiz. Bu teknikler, bireyin mevcut anı deneyimlemesine ve içsel süreçlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur.





‘MEDİTASYON, ZİHNİN GEVŞEMESİ VE RAHATLAMASI KONUSUNDA ETKİLİ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP’

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Raporda meditasyon teknikleri ile fiziksel güç ve enerji artırma yöntemlerine de dikkat çekiliyor. Monroe Enstitüsü, bu tekniklerin günlük yaşamda kullanılabileceğini savunuyor. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor?

“Meditasyon, zihnin gevşemesi ve rahatlaması konusunda etkili olma potansiyeline sahip. Nefes egzersizi, duygu ve ruh hali farkındalığı, yoga veya meditasyon gibi çeşitli yöntemler içerir” diyen Deniz Mutlu, “Genellikle meditasyon denildiğinde akla gelen yoga ve "om" sesi, kişinin gözlerini kapatıp rahatlamasını sağlar. "Om" kelimesinin tekrarı, zihinsel doygunluk yaratır. Bu, tekrarlayıcı sayılar gibi an’da kalmayı kolaylaştırır ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşmayı sağlar” dedi. Mutlu, örneklerle konuyu şu şekilde detaylandırdı:



-- Örneğin, üst üste "ev" kelimesini tekrar ettiğinizde, bu kelimeyi tetikleyen nöronlar yorulur ve zihniniz başka bir sözcüğe geçiş yapar; örneğin "ve" kelimesine, çünkü bu yorulmamış bir sözcüktür. Bu nedenle, zihinsel doygunluk sırasında başka bir kelimenin anlamı baskın hale gelir. Buna dönüşüm etkisi denir; bu, tekrarlayıcı sayıların farklı bir zihinsel işlevi olarak değerlendirilebilir.



-- Sonuç odaklı düşündüğümüzde, süreç zihinsel gücümüzle sıkıntıları tanımlayıp odak noktası bulmamıza, zorlukları kabullenmemize yardımcı olur. Zihinsel gücümüzü yönetemediğimiz durumlarda, günlük hayatımızı zorlaştıran tekrarlayıcı olumsuz düşünce ve davranışlarda bireylerin profesyonel destek alması, görünmeyen kısımlarla terapistleriyle çalışmaları, kendileri için yapabilecekleri en önemli kişisel yatırımdır.

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Fotoğraflar: iStock