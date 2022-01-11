Ağrı kesici kullanımı baş ağrısına yol açıyor

Uzun süren baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabilir. Dolayısıyla kontrolsüz ağrı kesici kullanmak yerine bir hekime başvurarak ağrının nedeninin araştırılması gerekiyor. Çünkü yapılan çalışmalar, kontrolsüz ve aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı olarak nüfusun yüzde 1 ila 2'sinin aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrılarından (İAKB) muzdarip olduğunu gösteriyor.

Özellikle migren ya da gerilim tipi baş ağrısı gibi primer baş ağrısı olan hastalarda ilaca bağlı baş ağrısı gelişme riski ile ilgili Uluslararası Baş Ağrısı Komitesi’nin sunduğu bazı kriterler var. Bunlar; migren ve gerilim baş ağrısı gibi baş ağrılarının olması, çok sık baş ağrısı yaşanması, minimum 3 aydır ağrıların devam etmesi ve ayda 10-15 taneden fazla ilaç kullanılması, ilaçlar bırakıldığında ağrılarda azalma olması. Bu kriterlere sahip olan bireyler aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) riski ile karşı karşıyadır. Her türlü ağrı kesici, kronik baş ağrısı gelişimine yol açmaktadır.

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) yaşayan bireylerde genetik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Migren ya da gerilim tipi baş ağrısı yaşayanların aşırı ağrı kesici kullanması sonucunda meydana gelen ağrıda genetik faktörler de rol oynuyor. İlaç kaynaklı olsun ya da olmasın doğru teşhis ve tedavi için doktor kontrolü oldukça önemli.

Ağrı Kesici Kullanmadan Ağrı Tedavisi Mümkün mü?

Aşırı ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısı (İAKB) teşhisi alan hastalarda, kullanılan ağrı kesici ilaçların bıraktırılmasına yönelik çok yönlü bir tedavi uygulanır. Hasta ve hasta yakınlarının tedavi sürecine uyumunu gerektiren bu tedavi süreci, baş ağrısı önleyici tedavilerin başlanması ve vücudu toksik maddelerden arındırmaya yönelik bir detoks tedavisini kapsar. Bu süreçte ağrı kesicilerin bırakılması ile birlikte bazı belirti ve yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar; tedavinin başlangıcında baş ağrısının güçlenmesi, bulantı ve yorgunluk gibi belirtilere ilave olarak huzursuzluk, terleme, kalp çarpıntısı gibi semptomlar şeklinde görülebilir. Genellikle bu belirtiler bir kaç gün içinde kaybolur ve hastalar sonrasında rahatlama dönemine girer.

Ağrı kesici kullanımına bağlı baş ağrısının (İAKB) tedavi süreci başladıktan 1 yıl içerisinde tekrarlaması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle hastalar belirli bir süre doktor gözetiminde ve tedavi altında olmalıdır. Ayrıca ilaç dışı önlemlerin uygulanması ve egzersizlerin de günlük yaşama uyum sağlaması ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir.