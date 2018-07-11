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Ağızda dağılan lezzet: Böğürtlenli pizza
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde böğürtlenli pizza var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 110 gram tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
- 170 gram tam buğday unu
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı su + 1 yemek kaşığı elma sirkesi (buz gibi soğutulmuş)
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 paket böğürtlen
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 yemek nişasta
- 2 limon kabuğu rendesi
- Yarım paket vanilya
- 1-2 kaşık süt
- 1 kaşık toz şeker
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