MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Ağızda dağılan lezzet: Böğürtlenli pizza
GeriNasıl Yapılır? Ağızda dağılan lezzet: Böğürtlenli pizza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Son Güncelleme:

Ağızda dağılan lezzet: Böğürtlenli pizza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ağızda dağılan lezzet: Böğürtlenli pizza
Abone Olgoogle-news

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde böğürtlenli pizza var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 110 gram tereyağı – buzlukta bekletilmiş, küp küp doğranmış
  • 170 gram tam buğday unu
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı su + 1 yemek kaşığı elma sirkesi (buz gibi soğutulmuş)
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 paket böğürtlen
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek nişasta
  • 2 limon kabuğu rendesi
  • Yarım paket vanilya
  • 1-2 kaşık süt
  • 1 kaşık toz şeker
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle