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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

Ağız kokusunun sebebi diş eti problemleri olabilir

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Ağız kokusunun sebebi diş eti problemleri olabilir
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Diş eti hastalıklarının ağız kokusuna neden olabileceğini belirten Diş Hekimi Zafer Kazak, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Ağız kokusu olanlarda ilk önce ağız kokusunun sebebinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Zafer Kazak, "Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu olabilir. Bu diş etlerindeki iltihabın getirdiği bir kokudur. İkincisi diş çürüklerinden kaynaklanan koku olabilir. Diş çürüğü olduğu zaman çürüğün kendi kokusu ya da çürük sebebiyle iki diş arasında oluşan boşluğa besin artıkları girerek kokuya sebep olabilir" dedi.

Kişinin ağız bakımıyla ilgili problemlerden kaynaklı da ağız kokusu olabileceğini belirten Kazak, "İlk önce hekime kontrol yaptırarak eğer çürükten ya da diş eti kaynaklı bir koku varsa bunu çözümlemeliyiz. İkincisi, eğer kişinin bakım problemi varsa genellikle oluşan diş taşlarından da kaynaklı olabilir. Bu noktada profesyonel bir diş temizliği yaparak, günde en az iki defa, 3 defa veya her yemekten sonra fırçalama yapmak ve bu fırçalamayı ortalama 3-4 dakika sürecek şekilde gerçekleştirmek, ayrıca iki dişin arasına diş ipi ya da diş arası fırçalarıyla girerek düzenli bir bakım yapmak gereklidir. Ayrıca dil üzerinde de temizlik yapmak kokuyu engellemek anlamında faydalı sonuçlar doğurur" şeklinde konuştu.

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