Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusunu önlemek için nelere dikkat edilmeli?

Ağız koku şu nedenlerle meydana gelebilir:



Uygun olmayan ağız hijyeni



Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.



Diş çürükleri



Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.



Diş taşları



Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.



Dilin fırçalanmaması



Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.



Uygun olmayan protezler



Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalı.



Tütün ürünleri kullanımı



Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.



Alkol kullanımı



Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.



Hastalıklar



Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilir.

Ağız kokusu nasıl önlenir?



İlk olarak ağız kokusunun kaynağı bulunmalı. Şayet bu kokuya yol açabilecek sorunlar mevcut ise ilk olarak tedavi sağlanmalı. Şekersiz sakız çiğnemek ağız kokusunu hafifletir. Diş taşlarının temizlenmesi ağız kokusunu azaltıcı en önemli faktör. Ağız gargalaralarının kullanılması ve dilin fırçalanması da kokunun giderilmesinde etkili olacaktır. Diş temizliğinden sonra sonra mutlaka diş ipi kullanılmalı.



Su içeriği bol olan sebze (domates, kereviz, pırasa), meyve (elma), maydonoz tüketmek ağız kokusunun giderilmesinde faydalı olacaktır. Ayrıca daha fazla su içerek ağzınızın kurumasını engelleyebilir ve böylece ağız kokusuna engel olabilirsiniz.