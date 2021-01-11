Ağız kanserlerinde bu detaylar önem taşıyor

Ağız kanseri, ağzı oluşturan parçaların herhangi birinde gelişen (ağız boşluğu) kanseri ifade eder. Ağız kanseri şu bölgelerde ortaya çıkabilir:

– Dudaklar

– Diş etleri

– Dil

– Yanakların içi

– Damak

– Ağız tabanı (dilin altında)

Ağız iç kısmında meydana gelen kansere bazen ağız kanseri veya ağız boşluğu kanseri denir.

Ağız kanseri, baş ve boyun kanserleri olarak adlandırılan bir kategoride gruplanan çeşitli kanser türlerinden biridir.

Ağız kanserleri aslında hem ağız boşluğunun içinde hem de ağzın gerisinde yer alan orofarenks olarak adlandırılan bölgede görülen kanserlerdir.

Erkeklerde görülme sıklığı daha fazla!

Ağız kanserlerinin erkeklerde, kadınlara oranla dafa fazla yaşandığının altını çizen Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Ağız kanserleri, diğer kanser türlerine göre tüm dünyada görülme sıklığı açısından 11. sırada yer alır.

Diş Hekimleri, ağız kanserlerinin teşhisinde çok önemli bir konumdadır. Muayenede röntgen ve ağız içi tetkiklerle teşhis yapılabilir ve erken teşhis hayat kurtarabilir" yorumunda bulundu.

Peki ağız kanserlerinde kimler risk altında?

Ağız kanseri konusunda bazı kişiler risk grubunda yer alır. Bunlar kimler mi?

-40 yaş ve üzerindeki kişiler,

-Alkol ve sigara kullananlar,

-Ailesinde baş ve boyun kanseri hikayesi olanlar

Bunlara dikkat!

-Ağız hijyeninize yeterinde önem vermiyorsanız,

-Çok sayıda eksik dişiniz var ise,

-Yoğun şekilde güneş ışınlarına maruz kalıyorsanız,

-HPV Virüs riski taşıyorsanız risk altındasınız diyebiliriz.

Ağız kanserleri genellikle ağız tabanı ve dilde görülür. Ağız içinde yapılan incelemeler sonrası aşağıdaki belirtilerden birine ya da bir kaçına rastlandığında hastanın en kısa sürede diş doktoruna danışması gerekir.

-Küçük kenarları düzensiz beyaz alanlar (lökoplaki)

-Kırmızı alanlar (eritroplaki)

-Kırmızı beyaz alanlar (eritrolökoplaki)

-Kolaylıkla kanayan ve iyileşmeyen yaralar

-Şişlikler ve doku kalınlaşmaları

-Sürekli boğaz ağrısı

-Kulak ağrısı

-Ağız kokusu

-Yutkunma ve konuşmada güçlük

-Boyunda şişlik ya da büyüyen kitle

Check-up çok önemli

Prof. Dr. Serhat Yalçın, diş check-up’nın önemini vurgulayarak, "Yılda en az bir defa check-up yaptırmak gerekir.Diş muayenesi sırasında diyabetten, kalp hastalıklarına, ağız ve gırtlak kanserlerine, kemik erimesine kadar pek çok ciddi hastalığın belirtileri önceden teşhis edilebiliyor" sözlerini kaydetti.

Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ağız kanseri tedavisi, kanserin bulunduğu bölge ve evresine, bunun yanında kişinin genel sağlık ve tercihlerine bağlıdır. Sadece bir çeşit tedavi olabilir ya da kanser tedavilerinin bir kombinasyonundan yararlanılabilir. Tedavi alternatifleri, cerrahi, radyasyon ve kemoterapiyi içerir."