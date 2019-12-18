Afra isminin anlamı nedir? Afra ne demek?

Sözlük anlamı ile Afra ne demek? TDK sözlük anlamına göre pembeye çalan beyaz, ayak değmemiş beyaz toprak olarak açıklanmaktadır.

Afra İsminin Anlamı ve Özelliği

Afra isminin anlamı ayın 13. gecesi, ayak değmemiş beyaz toprak olarak tanımlanmaktadır.

Olayları algılayan mantıklı düşünerek analiz eden bir yapıya sahiptir. Etrafına güven veren, sakin ve ilgi uyandıran yapısı ile dikkat çeker.

Bunun yanında karar verme sürecinde hep sorun yaşar ve kararsızlık yaşamının bir parçası halindedir. Özgürlükçü olması ve bunun yanında da hareketli heyecan dolu bir yaşam tarzını benimsemesi en bilinen özelliğidir.

Afra İsmi Kur'an-ı Kerimde Geçiyor mu?

Afra ismi Kur'an da geçmemekle birlikte sahabe hanımları tarafından kullanılan isimdir.