Adidas ile Okul Yolları Çok Renkli

Adidas, 2011-2012 okul döneminde çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Sırt çantasından, okul kıyafetlerini tamamlayan ayakkabılara kadar çok çeşitli, birbirinden farklı, renkli ve her zaman konforlu Adidas ürünlerini, Eylül ayı itibariyle Adidas mağazalarında bulabilirsiniz.

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Adidas, spor ayakkabıdan eşofman takımına, klasik Adidas sırt çantalarından NBA temalı sırt çantalarına ve NEO etiketli rengarenk bir koleksiyona kadar pek çok alternatifle ailelerin hazırlıklarını daha kolay, öğrencilerin okula dönüşünü daha keyifli bir hale getiriyor.

Adidas’ın en teknolojik ürünlerinden olan sırt çantalarında ise kalemlik ve okul günlerinde kullanım kolaylığı sağlayan birçok cep göze çarpıyor. Çantanın sırta temas eden bölümünde kullanılan ClimaCool teknolojisi terlemeyi engelleyerek, bu nedenle oluşabilecek rahatsızlıkları da önlüyor. LoadSpring™ teknolojisi de, çanta askılarının esnemesini sağlayarak, öğrencilerin omuzlarına binen yükün eşit oranda dağılmasına ve çantaların rahatlıkla taşınmasına olanak veriyor.