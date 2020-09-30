Adet dönemindeki hangi problemler kısırlık belirtisi olabilir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Koray Altunay, adet dönemlerinde yaşanan hangi problemlerin kısırlık belirtisi olabileceğini anlattı.

- Ağır, uzun veya ağrılı regl dönemleri

Bazı kadınlar regl döneminde birkaç günlük normal kanama yaşarken, diğerleri düzenli olarak ağır ve ağrılı kramplar yaşar. Ağır veya ağrılı geçen regl dönemleri doğurganlığı etkileyen altta yatan bir duruma işaret edebilir.

- Koyu veya donuk adet kanı

Eğer adet kanı normalden daha soluksa, bu endişe kaynağı olabilir. Adet kanı genellikle bir kişinin döneminin başında parlak kırmızıdır ve sonraki günlerde koyulaşabilir. Regl döneminin başlangıcında koyu ve donuk kan endometriozis belirtisi olabilir.

- Düzensiz adet döngüsü

Regl döngüsünün ne kadar uzun sürdüğü kişiler arasında ve zaman içinde değişiklik gösterir. Bununla birlikte, birçok kadının düzenli bir döngüsü vardır, yani her dönem arasındaki zaman kabaca aynıdır. Eksik dönemler de dahil olmak üzere düzensiz bir döngüye sahip olmak, bir kadının düzenli olarak yumurtlamayabileceği anlamına gelir, kısırlığa katkıda bulunabilir.

- Adet döngüsünün sona ermesi



Her kadın hayatının belli dönemlerinde zaman zaman adet düzensizliği yaşayabilir. Beklenen tarihten önce veya sonra gelmesi, beklenenden farklı şekilde gelmesi olarak çok kısaca tanımlanabilir. Ancak adetin normal olmayan şekilde kesilmesinin mutlaka incelenmesi gerekir.

Adet dönemi problem yaşayanlarda hangi testler yapılır?

Hastaya öncelikle jinekolojik muayene ve ultrason yapılır. Muayene sırasında kanamadaki problemlere neden olabilecek faktörler tek tek gözden geçirilir. Bekar hastalarda ise; karından ultrason ile rahim ve yumurtalıklar değerlendirilir.

Yapılacak testler genel olarak;

- Jinekolojik muayene,

- Ultrason (Duruma göre vajinal ya da bekar hastalarda pelvik ultrason),

- Hormon testleri (Adet gecikmelerinde gebelik testi mutlaka istenmelidir),

- Histeroskopi (Rahim içiyle ilgili problemlerde),

- Beyin MR’ı (Sadece gerekli durumlarda),

Yapılan hormon testleri ile kanamaya neden olabilecek hormonal nedenler saptanır.

Jinekolojik ultrason ile rahim ve yumurtalıklara ait myom, kist, polip, tümör varlığı araştırılır. Aynı yöntemle rahim iç zarının kalınlığı (endometrial kalınlık) ölçülür. 40 yaş sonrası kanamanın bariz bir sebebi saptanamamışsa rahmin iç zarından biyopsi yani parça alınarak patolojiye gönderilmesi gerekebilir. Bu şekilde rahim iç zarının yapısı mikroskopik olarak değerlendirilir, rahim kanserleri yönünden araştırılır.