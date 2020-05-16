Adel İsminin Anlamı Nedir? Adel Ne Demek?

Adel adı Almanca kökenli bir isimdir. Türkçeye yeni dönemde yerleşmiş olan bu isim kız çocukları için kullanılır. Türkçe anlamına bakılacak olduğunda, ‘Soylu ve asil’ anlamları üzerinden tarif edildiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda türemiş olarak soyluluk ya da asilik şeklinde de kelimeler üzerinden değerlendirmek mümkün.

Adel İsminin Anlamı

Telaffuzu ve okunuşu ile beraber Almanca kökenli olarak Adel ismi son dönemlerde en çok sevilen adlardan biridir. Özellikle etkileyici anlamları ile Türkçe karşılık olarak büyük beğeni topluyor.

- Soylu,

- Asil,

- Soyluluk ve asillik,

Bu güzel ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocuğunuz için kullanabileceğiniz alternatif atlar arasında yer almaktadır. Bu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyorsanız, Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün. Son dönemlerde kız çocukları için özellikle anlamı üzerinden sevilen ve ilgi toplayan en güzel isimlerden biridir.

Her ne kadar Almanca kökenli olsa bile Türkçeye yerleşmiş bir isim şeklinde artık yer aldığı söylenebilir. Özellikle ünlü isimlerin çocukları için verdikleri güzel adlar arasında yer alıyor. Bu sebepten dolayı siz de yeni doğmuş olan minik yavrumuza Adel ismini verebilirsiniz. En önemlisi karakteristik anlamları ile beraber çocuğunuza çok özel bir isim verme şansını kullanmanız mümkün.