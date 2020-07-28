Açelya isminin anlamı nedir? Açelya ne demek?

Açelya, Yunanca kökenli bir isimdir. Açelya ismin anlamı, çok bilinen renkli bir süs bitkisidir. Tek köklü olan bu çiçek, renk zenginliği ve hacimli yapısı ile bilinir.

Açelya İsminin Anlamı

Açelya, kadınlık, tutku ve zarafet demektir. Aynı zamanda gücü simgeler. Anavatanı Kuzey Amerika ile Asya’nın tepe bölgeleri olan Açelya, fundagillerden gelen renkli açan kokusuz bir süs bitkisidir. Son yıllarda revaçta olan bu isim anlamının güzelliği sebebiyle de çok tercih ediliyor. Enerjik, atılgan, sefa düşkünü ve geçmişten ders alan kişiyi nitelendiriliyor.

Fundagiller familyasından olan Açelya, renkli çiçek açan kokusuz bir süs bitkisidir. Aynı zamanda kadınlığı simgeler. Yunan kökenli bir kelime olan Açelya çiçeğini ilk olarak İsveçli bir botanikçi keşfetmiştir.

Pembe, krem ve renkli çiçek açan Açelya çiçeği, ülkemizde sık görülür. Ericaceae familyasından olan Açelya, çok yıllık, çalı şeklinde be renkli çiçek açan güzel bir süs bitkisi olarak bilinir. Neşeli, enerjik, dışa dönük, hırslı ve kendinden emin kişilik simgelerini niteler. Açelya ismi, caiz bir isimdir. Çiçek isimleri genellikle kızlarda sıkça tercih edilir. İnsanların ismi karakterine de her zaman yön verir.