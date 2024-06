ABD’nin üçüncü, dünyanın dokuzuncu yaşlı insanıydı | 114 yaşına kadar yaşayan kadının uzun yaşamının sırlarını doktoru anlattı

Haberin Devamı

Ne yediklerine aşırı dikkat ettiği bir diyet, ne katı bir egzersiz rutini, ne de avuç avuç aldığı takviye gıdalar… Bunların hiçbiri Pearl’in günlük rutininde yer almıyordu ama 114 yaşına kafar sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdü.

Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre, Pearl Berg Şubat ayında öldüğünde 114 yaşındaydı. Ölmeden önce ABD'deki en yaşlı üçüncü ve dünyanın dokuzuncu en yaşlı insanıydı.

HAYATI DOLU DOLU YAŞAMAYA ÇALIŞMIŞ

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Hastanesi'nde Berg ile çalışan bir hematolog-onkolog olan Dr. Jeremy Lorber'e göre, yaşı ve onlarca yıl boyunca etkileyici sağlığıyla ilgili olağanüstü olan şey, ne kadar sıradan olduğuydu.

Business Insider'a verdiği demeçte, "En dikkat çekici bulduğum şey, yaptığı ya da yapmadığı tuhaf ya da olağandışı bir şey olmamasıydı. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışmış gibi görünüyordu." dedi.

DOĞUŞTAN GELEN GENLERİMİZİ BİZ SEÇEMİYORUZ

Günümüzde ömrü uzatma büyük bir mesele ve gençlik takıntılı girişimciler tarafından lanse edilen milyonlarca dolarlık projeler, uzun ömür klinikleri, moda takviye gıda markaları ve influencer'lar kaçınılmaz olanı yaşlanmayı erteleme arzumuzdan para kazanmak için acele ediyorlar.

Lorber, “Uzun ömürlülüğe odaklanan insanlar, herkes için doğru olmasa bile, kontrol duygusuna sahip olmayı olumlu bir duygu olarak görebilirler. Birçok şey şansa bağlı ve doğuştan gelen genlerimizi biz seçmiyoruz. Bence insanlar ne kadar kontrol sahibi oldukları konusunda yanlış kanılara sahipler.” dedi.

HER SABAH VE ÖĞLEDEN SONRA ŞEKER İSTİYORDU

Pearl 'in Oğlu Robert, yaptığı açıklamada, annesinin yaşam tarzı konusunda, özellikle de tatlılar söz konusu olduğunda oldukça esnek ve sağduyulu bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi ve onun hakkında şunları anlattı.

“Hiç sigara içmedi, haftada en fazla bir kez birkaç yudum şarap içti, her sabah taze sıkılmış meyve suyu içti, çok az yağlı yiyecek yedi ve sadece eser miktarda tatlı yedi.102 yaşına geldiğinde bu kısıtlamaların bir kısmı ortadan kalktı. Mesela her gün tatlı istiyordu. 106 yaşına geldiğinde her sabah ve öğleden sonra şeker istiyordu.”

GÜÇLÜ SOSYAL İLİŞKİLERİ UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAM SÜRMESİNE YARDIMCI OLDU

Onun rutininde öne çıkan şey, sinagog ziyareti, kitap kulüpleri, gönüllü çalışmaları ve diğer faaliyetler aracılığıyla toplumla etkileşim halinde kalarak güçlü bir sosyal ağ ve amaç duygusunu sürdürme alışkanlığıydı. Güçlü sosyal ilişkileri onun uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oldu. Bu da güçlü sosyal ilişkilerin uzun ömürlülüğü artırdığı teorisinin doğruluyor.

Lorber, sigara içmek veya içmemek gibi temel sağlık alışkanlıklarını uzun yaşam üzerinde bir fark yaratabilse de uzun ömürlülüğün tek bir faktörle ilgili olmaktan ziyade daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve çevrenizdeki dünyayla meşgul olmakla ilgili olduğunu, çünkü yaşlanmanın genellikle bir izolasyon duygusuna yol açabileceğini söyledi ve ekledi:

"Uzun yaşam için yapılacak ya da yapılmayacak sihirli bir şey olmadığı düşüncemi pekiştirdi. Pearl ve uzun yaşayan diğer insanlarda tespit ettiğim şey şu: Belli bir amaçlarının olması ve o amaçlarını korumak veya hayatlarına yeni şeyler eklemek."





SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ YAPMAYI BIRAKMAYI

Sağlıklı sosyal ilişkiler ve basit rutinler neden uzun bir yaşam için iyidir?

Pearl'in örneğinde de görüldüğü gibi, uzun ve sağlıklı bir yaşam için en iyi stratejilerden bazıları ücretsizdir. Güçlü ilişkiler sürdürmek, rahatlamak için kendine zaman ayırmak ve yürümek, aileyle zaman geçirmek ya da bahçe işleriyle uğraşmak gibi düzenli ve hafif egzersizler yapma gibi alışkanlıkların 100 yaşına kadar yaşama şansını artırdığı görülüyor.

Lorber'e göre, yaşam sürenizi optimize etmek için rutininizi aşırı karmaşıklaştırmak gerekiyor. Lorber özellikle sevdiğiniz şeyleri yapmayı bırakırsanız veya kendinizi katı ve stresli bir rutine sokarsanız geri tepebileceğini söylüyor.

100 YAŞINIZI GÖRMEK İÇİN MAVİ BÖLGEDE YAŞAMANIZA GEREK YOK

Blue Zones (Mavi Bölgeler) olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan insanlar genellikle 100 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşar ancak 100 yaşına ulaşmak için illa Mavi Bölge'de yaşamak zorunda değilsiniz. Bir yaşam süresi uzmanına göre bu 4 şey şansınızı en üst düzeye çıkarıyor.

Almanya'daki Max Planck Demografik Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmalar yapan bir demografi uzmanı Alyson van Raalte, Business Insider'a yaptığı açıklamada genler ve şansın 100 yaşına kadar yaşamanın büyük bir parçası olduğunu ancak yaşam tarzı faktörlerinin de bir rol oynayabildiğini söyledi.

Dünya çapında insanların 100 yaşına alışılmadık derecede yüksek oranlarda ulaştığı beş yer olan Mavi Bölgeler, mümkün olduğunca uzun yaşamanın tüm cevaplarını barındırıyor gibi görünüyor Alyson van Raalte, nerede yaşarsak yaşayalım uzun ömürlülüğümüzü artırmak için yapabileceğimiz dört şey olduğunu söyledi.

Alyson van Raalte, Kosta Rika ve Japonya'nın Okinawa kenti gibi Mavi Bölgelerdeki yüz yaşı aşkın insan nufüsü oranını açıklamak için genellikle geleneksel yaşam biçimlerinin kullanıldığını, ancak bunun resmin tamamını yansıtmadığını, bu kişilerin daha uzun yaşamalarına neyin yardımcı olduğunu kanıtlamak için yapılan çalışmalarda bir kişinin yaşamının her bir yönünü izole etmenin de zor olduğunu söyledi.

Van Raalte, bir insanın ne kadar uzun yaşayacağının çoğunlukla genlerine, yaşam koşullarına ve tahmin edemediğimiz bazı şeylere bağlı olduğunu söyledi ve “Örneğin, tek yumurta ikizlerinden biri diğerinden daha iyi beslense ve daha fazla egzersiz yapsa bile, biri hastalanmadığı ya da bir kazaya karışmadığı sürece büyük olasılıkla benzer yaşam sürelerine sahip olacaktır.” dedi.

Ancak van Raalte’e göre, 100 yaşına ulaşmak için Mavi Bölge'de yaşamanıza gerek yok. 100 yaşına kadar yaşama şansımızı en üst düzeye çıkarmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.





Sigara içmeyin

Van Raalte, sigara içmemenin daha uzun yaşamanıza yardımcı olduğu kanıtlanmış tek yaşam tarzı faktörü olduğunu söyledi. İnsanların ortalama olarak en uzun yaşadığı yerler (kadınlar için Doğu Asya ve erkekler için Batı Avrupa) aynı zamanda sigaraya başlama olasılıklarının en düşük olduğu yerlerdir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, sigara içenlerin herhangi bir nedenden dolayı ölme olasılığı içmeyenlere göre üç kat daha fazladır.

Egzersiz

Bir egzersiz türünün uzun ömürlülük için diğerinden daha iyi olduğuna dair bir kanıt olmadığını, çünkü bir kişiyi tüm yaşamı boyunca sadece tek bir aktivite yapmakla görevlendirip üzerinde çalışmanın zor olacağını söyleyen Van Raalte, araştırmaların kardiyo ve kuvvet antrenmanlarının bir arada yapılmasının sağlık için en iyisi olduğunu gösterdiğini ancak önce uzun ömür için egzersizin faydalarından yararlanmak için spor salonuna gitmek zorunda olmadığınızı ifade etti.

Zihninizi aktif tutun

Van Raalte, fiziksel olarak zinde kalmanın yanı sıra aktif bir zihnin de uzun ömür için önemli olduğunu söyledi. Sağlıklı yaşam süreleri üzerine araştırmalar yapan moleküler, hücre ve kanser biyolojisi profesörü Heidi Tissenbaum daha önce Insider’e verdiği demeçte, uzun ömürlü olmanın temellerinden birinin okuma ve yeni beceriler öğrenme gibi faaliyetlerle beyinde yeni bağlantılar kurmak olduğunu söylemişti.





Bir sosyal çevreniz olsun

Van Raalte, Güney Avrupa'daki insanların Kuzey Avrupa'dakilere göre daha uzun yaşama ve daha güçlü aile bağlarına sahip olma eğiliminde olduklarını söyledi çünkü Kuzey Avrupa'da insanların yaşlı aile üyelerini bakım evlerine yerleştirme ve ayrı yaşama olasılığı daha yüksektir.

Van Raalte, yaşam süresindeki bu farklılığın iklim, sigara içme alışkanlıkları veya diğer faktörlerdeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabileceğini ancak sosyalleşmenin uzun ömür için hala önemli göründüğünü söyledi.