9 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 9 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

Çocuklarda kilonun tek başına değerlendirilmesi doğru değildir. Boy ve kilonun birlikte değerlendirilmesi, mümkünse bir uzman yardımıyla vücut kitle indeksinin bulunması gereklidir.

9 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

Gelişiminin en önemli dönemlerinden biri 9 yaştır. Bu aşamada çocukların boylarının ve kilosunun denge içinde olması pek çok hastalıktan korunmaya yardımcı olur. Çok zayıf veya kilolu olmak gelişimi olumsuz etkileyeceğinden dolayı uygun diyet programlarına başlamadan önce vücut kitle endeksi çıkarılmalıdır.

9 yaşındaki çocuklar için ortalama kilo 28,9 kg olmalıdır. Ortalama boy uzunluğuysa 132,1 cm olarak belirlenmiştir. 20 kilonun altındaki çocuklar çok zayıf, 40 kilonun üzerindeki çocuklar da çok kilolu sayılacağı için uzmanlardan yardım alınmalıdır. Eğer ortalama kiloya yakınsa çocuğun sağlıklı olduğu anlaşılabilir.

9 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

Erkek ve kız çocuklarının vücutları farklı olduğu için gelişim süreçlerinde farklı boy ve kilolara sahip olurlar. Kız çocukları 9 yaşına girdiklerinde ortalama 29,5 kg olmalıdır. Erkek çocuklarındaysa bu değer 29,25 kg olarak belirlenir. Birbirine çok yakın olan bu değerlere bakarken çocukların boy ölçülerini, kas ve yağ oranlarını da hesaba katmak gerekir.