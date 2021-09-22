9 taş nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Dokuz taş oyununa nasıl başlanır?

9 taş oyunu bir zeka oyunudur. Büyük küçük herkes tarafından oynanabilir. Oyunun tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Oyunu oynamak için stratejik hamleler yapmak gerekir. Bu yüzden de zeka oyunu olarak bilinmektedir. Yapılan stratejik hamleler sayesinde rakip alt edilmeye çalışılır.

9 Taş Nasıl Oynanır?

9 taş oyunu bir özel çizili tahta ve her 2 takıma 9'ar taş olmak üzere 18 taş ile oynanır. Oyunda amaç karşı takımın taşlarını yiyerek bitirmektedir. Bu yüzden strateji kullanılır. Oyun tahtasında iç içe geçmiş 3 kare bulunur ve üzerinde yer alan dairelere takımlar taşlarını yerleştirir. Sırayla yapılan hamleler sayesinde taşlar kurtarılır ya da yenir. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan 9 taş oyunu dünyada bilenen en eski oyunlardan biridir.

9 Taş Kuralları Nelerdir?

9 taş oyununda ilk kural 24 oyun noktasına ilk olarak taş yerleştirme ile başlar. Takımlar sırayla taşlarını istedikleri noktalara yerleştirir. Ancak oyun daha yerleştirme aşamasında başlar. Eğer bir oyuncu taşlarını yatay ya da dikey olarak 3 taş yan yana dizerse karşı takımdan 1 taş yemeye hak kazanır.

Oyunda amaç kendi taşlarından 3 tanesini yan yana getirerek aynı zamanda rakibin taşlarından da yiyerek karşı takımın taşlarını bitirmektir. Bu sayede hangi takımın taşları daha çabuk biterse yenilmiş olur. Bazen çapraz şekilde de üçlü oluşmaktadır. Bu urum rakipten taş yeme hakkı kazandırmaz. Hamleler mutlaka yatay ya da dikey şekilde ilerlemelidir. Çapraz ilerleme yapılmamaktadır.

Dokuz Taş Oyununa Nasıl Başlanır?

Oyuna başlama aşaması uzlaşma ya da kura yoluyla olmaktadır. Karşılıklı olarak belirlenen noktalara taşlarını yerleştiren oyuncular ilk hamle için birbirlerine hak tanıyabilir. Bu şekilde anlaşma sağlanamaz ise kurada çekilebilir.