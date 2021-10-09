9 Aylık bebek gelişimi: 9 aylık bebeğin beslenmesi, uyku düzeni nasıl, kilosu ve boyu kaç olmalı?

Bebeklerini kucaklarına aldığı andan itibaren ebeveynler için takip etmeleri gereken önemli bir gelişim süreci başlar. Uyumasından beslenmesine gelişimiyle ilgili tüm detayları göz önünde bulunduran anne babalar için faydalı olabileceğini düşündüğümüz 9 aylık bebek gelişimi konusunu ele alıyor. Peki, 9 aylık bebeğin beslenmesi, uyku düzeni nasıl, kilosu ve boyu kaç olmalı? İşte merak edilenler…

9 aylık bebeğin gelişiminde sizleri nelerin beklediğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz ayrıntılarıyla anlattı. Her bebeğin gelişiminin farklı olduğunun altını çizen uzmanımız, 9 aylık bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimine dair verdiği önemli bilgiler…

9 Aylık Bebeğin Kilosu ve Boyu Kaç Olmalı?

9 aylık bir bebeğin kilosu ve boyu; doğum haftası, cinsiyeti, beslenmesi gibi birçok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 9 aylık bir kız bebeğin kilosu ortalama 8,5 kilogram ve boyu ortalama 71 santimdir. 9 aylık erkek bebeğin kilosu ise ortalama 9,5 kilogram ve boyu da ortalama 73 santimdir.

9 Aylık Bebeğin Uyku Düzeni Nasıl Olmalı?

9 aylık bebeğiniz gündüzleri 2 defa olmak üzere, toplamda ortalama 3 saat uyku uyuyabilirler. 9 aylık bebeğiniz bir günde yaklaşık 12-14 saat uyuyabilir.

Bebeğiniz bu dönemde gündüz uykusunu 1 kere uyumak isteyebilir. Eğer 1 defa uyuduğunda uykusunu güzel alıyor ise ona uyum sağlayabilirsiniz.

Her bebeğin gelişiminde, beslenme düzeninde farklılıklar olabileceği gibi uyku düzeninde ve uyku saatlerinde de farklılıklar olabilir.

9 aylık bir bebeğin gece uykuları oldukça düzenlidir. Eskisi gibi sık uyanmaları azalmıştır. Gece toplam uyku süresi ortalama 10-11 saattir. Bu sürede bir iki defa gece beslenmesi için uyanabilirler.

9 Aylık Bebeğin Beslenmesi Nasıl Olmalı?

Halen ana besin kaynağı anne sütü veya devam sütü ile 3 ana öğün ve 2-3 ara öğün olarak ek besin vermeye devam edebilirsiniz. Her ara öğünde bir bebek kavanozu kadar ek besin alması yeterlidir. Geceleri aç olarak uyanırsa anne sütü, anne sütü almıyorsa devam sütü verebilirsiniz.

Çorbalarla daha önce tanışan bebeğinize mutlaka bir öğün çorba vermeye gayret gösterin. Çorbalarını kemik suyu, çift çekilmiş kuzu kıyma, zeytinyağı ya da tereyağı ilave ederek zenginleştirebilirsiniz. Kırmızı eti, kıyma olarak sebze yemeklerine katabilirsiniz ya da et köftesi şeklinde yapıp çatal ile ezerek verebilirsiniz. Ruşeym unundan yapılmış erişte, makarna vermeye devam edebilirsiniz.

Sabah kahvaltısında peynir, tereyağında ya da haşlanmış olarak yumurta sarısı, tam tahıllı ekmek, pekmez, çekilmiş ceviz verebilirsiniz.

8.ayda başladığımız baklagillerin çeşitliğini arttırabilirsiniz.

Her gün 1 ceviz büyüklüğünde kırmızı eti kıyma şeklinde, haftanın en az 2 günün balık yedirmeyi ihmal etmeyiniz. Kırmızı et demir, vitamin B12 ve protein kaynağıdır. Balık ile Omega-3 ve protein gereksinimini karşılamış olacaksınız.

Yemeklerini zeytinyağı ile yapabilirsiniz. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asidinden zengindir ve oleik asit içermektedir.

Sizin ile beraber sofraya oturmalı ve ailenin bir bireyi olarak sofrada yemek yemelidir.

1 yaşına kadar inek sütü, şeker, tuz, baharat, bal ve konserve besinler vermeyiniz. Bal ve konserve edilmiş besinlerde Clostridium botulinum bakterisinin sporları olabilir. Bu nedenle 1 yaşına kadar bal ve konserve edilmiş besinlerden uzak durulmalıdır.

9 Aylık Bebek Gelişimi

Hareket kabiliyeti iyice artmış olan 9 aylık bebeğiniz desteksiz oturur. Yüzüstü dururken oturur konuma geçebilir. Tutunarak ayağa kalkabilir. Emekleyebilir. Ellerinden tuttuğunuz zaman adım atar. Yatarken rahatlıkla sağına ve soluna dönebilir.

- Ellerini çırpabilir. Size elleri ile bay bay yapabilir.

- Uzaktaki oyuncağını görür ve ulaşmak için sürünerek ya da emekleyerek almaya çalışır.

- Oynadığı bir cisim elinden alındığında ağlar, vermek istemez. Oyuncakları ile nasıl oynaması gerektiğini bilir. Topu bilinçli olarak atar ve topu sizin ona geri atmanızı bekler.

- Bardaktan destekli ya da desteksiz su içebilir. Daha önce alıştırma yaptıysanız kaşık ve çatalı daha iyi kullanmaya başlayabilir.

- Belli başlı vücut bölümlerini bilir.

- Nesne devamlılığının bilincindedir. Yani, oyuncağı ya da takip ettiği bir nesne görme alanından çıktığında kaybolmadığını bilir.

- Küçük nesneleri baş parmağı ve işaret parmağını kullanarak kavrayabilir.

- İki elinde aynı anda farklı oyuncaklarını tutabilir, bir elinden diğer eline rahatlıkla nesneleri geçirebilir.

- Yabancıları ayırt eder ve onlara gitmek istemeyebilir. Anneden ayrılmak hoşuna gitmez.

- 9 aylık bebeğiniz jest ve mimiklerini çok güzel bir şeklide kullanmaya başlar. Sevincini, hoşnutsuzluğunu vücut dili ve çıkardığı seslerle size anlatır.

- 'Evet, hayır, yapma, gel' gibi komutlarınızı anlar ve size doğru tepkiler verir.

- Dil gelişiminde daha önceki aylardaki babıldamaları artmıştır. Duygularını ses tonu ile size anlatmaya çalışır. Hatta bilinçli ve anlaşılır şekilde 'Anne, baba, su' gibi basit kelimeleri söyleyebilir.

- Sizin hareketlerinizi, mimiklerinizi ve bazı konuşmalarınızı taklit etmeyi çok sever ve bu taklitleri oyuna çevirip sık sık tekrarlar, sizden yanıt bekler.

- 9 aylık bebeğiniz siz onunla konuştuğunuz zaman dinler, o konuşurken sizin onu dinlemenizi bekler.

- 8.ayında olduğu gibi bebeğiniz neden ve sonuç ilişkisini bilir. Hangi oyuncağı ile nasıl oynamasını gerektiğini bilir. Arabasını yerde sürmeye çalışır, kitaplarının sayfasını çevirmek için uğraş verir. Mama sandalyesine oturtulunca yemek zamanı olduğunu, su bardağını gören bebek su içeceğini bilir.

- Meraklı bebeğinizin hareket kabiliyetinin artması nedeni ile ev kazalarına karşı tedbirlerinizi almayı unutmayınız.