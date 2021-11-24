8 yaşındaki çocuğun kilosu kaç olmalı? 8 yaş erkek ve kız çocukların ortalama kiloları..

8 yaşındaki çocukların ortalama olarak belirli bir kiloda bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda boyları ve kiloları arasındaki orantının da doğru bir şekilde bulunması oldukça önemlidir.

8 Yaşındaki Çocuğun Kilosu Kaç Olmalı?

8 yaşında olan bir çocuğun cinsiyetinin kız veya erkek olmasına göre bulunması gerektiği kiloda farklılık gösterecektir. 8 yaşındaki bir kız çocuğu ortalama olarak 25 kilo civarında olmalıdır. 8 yaşındaki bir erkek çocuğu ise 27 kilo civarında olmalıdır.

8 Yaş Erkek ve Kız Çocukların Ortalama Kiloları

8 yaşındaki çocukların cinsiyetlerine göre kiloları da farklılık gösterebilmektedir. 8 yaş erkek çocukları için ortalama kilonun 26-27 olması gerekmektedir. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ise olması gerektiği kilo ortalama olarak 25 kilo olmalıdır. Ancak çocukların bu belirtilen kilolardan bir iki kilo altta veya üstte olmalarında ise bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Çocuğunuzun boy ve kilo endeksini düzenli aralıklarla kontrol etmeniz oldukça önemlidir. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmanız ve çocuğunuzun kilo takibini yapmanız da büyük bir öneme sahiptir.