8 yaşında üniversiteli olacaklar

Gaziantep'te “Çocuk Üniversitesi Projesi” kapsamında, 8-15 yaş grubundaki başarılı çocuklara farklı üniversitelerde ilgi alanlarına göre bilim ve sanat ağırlıklı seminer ve kursların yer aldığı eğitim verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle, Gaziantep Kolej Vakfı'nın (GKV) yürüttüğü, “Çocuk Üniversiteleri Projesi” Türkiye'de Ankara ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

GKV Özel Okulları proje koordinatörü Mehmet Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Türkiye ve yurt dışında vakıf ve devlet üniversiteleriyle görüşüldüğünü belirterek, “Üniversitelerle dönemlik ve yıllık protokoller imzalanacak. Şu anda 4 üniversiteyle görüşmemiz var. Amacımız şehrimizin çocuklarına genç yaşta ideal kazandırmak” dedi.

Projeden yararlanacak öğrencilerin Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı sınavlarda belirli bir puan alması gerektiğini ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı kazanım ve değerlendirme sınavıyla Gaziantep'in dezavantajlı bölgelerinden 8-15 yaş grubundaki başarılı ve yetenekli çocukları tespit edeceğiz. Öğrencilerden durumu olanlardan cüzi bir ücret alacağız ve bununla masrafları karşılanacak. Başarılı ve yetenekli çocukları da burslu olarak okula alacağız. Projeyle ilgili mali desteği GKV ve ilgili üniversite karşılayacak.

Projenin tamamını biz üstleniyoruz. Çocuklar ilgi alanlarına göre seçilip değişik üniversitelerde bilimsel ve akademik eğitim alacak. Şu anda 6 bölüm planlıyoruz. Bu bölümlere 60 kişi alınacak. Bu sayılar zaman içerisinde arttırılabilir. Eğitimleri, tıp, ekonomi, inşaat, gıda, ziraat mühendislikleri ve konservatuvar olmak üzere 6'ya ayıracağız.”

Uçar, projenin bir üniversite ile ortaöğretim kurumu işbirliğinde, çocukların karşılıklı ziyaretiyle gerçekleşeceği bir çalışma olacağını, Türkiye ve Avrupa'daki üniversitelerden yararlanılacağını vurguladı.



Amaç çocuklara ideal kazandırmak



Uçar, çocuklara üniversitelerdeki akademik kadro tarafından eğitim verileceğini ifade etti. “Projedeki amacımız genç yaşta çocuklara ideal kazandırmak” diyen Uçar, proje sayesinde çocukların üniversiteyle ve üniversitede verilen eğitimle tanışacağını söyledi.

Birçok gencin çok fazla bilgi sahibi olmadan üniversite sınavına girdiğini bildiren Uçar, “Bilmeden sınava giriyor, nereyi kazanırsa oraya gidiyor. Bu da neyi doğuruyor? mutsuz öğretmenleri, doktorları ve avukatları. Bu ülkede artık mutsuz öğretmen, doktor ve avukat olmayacak. Çocuk 6. sınıfta ideal mesleğine ve ilgi alanlarına karar verecek ve sevdiği bilim dalıyla ilgilenecek. Yolunu yöntemini, bakış açısını buna göre düzenleyecek” diye konuştu.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Atanur Vergili de projede yeni nesillerin, bilim-sanat çalışmaları ve üniversite ile erken yaşta tanışmasını sağlayarak, Gaziantep'in eğitim seviyesini ve başarısını artırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

A.A.