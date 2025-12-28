71 yaşına girmek üzereydi ve yavaş yavaş ölüyordu... Kızının söylediği bir cümle hayatını değiştirdi: 30 kilo verdi, ilaçlarını kullanmayı bıraktı

Haberin Devamı

Joan MacDonald için 2017'nin yılbaşı hayatında bir dönüm noktası oldu.

O yıllarda Kanada'nın Ontario eyaletinin Collingwood şehrinde yaşayan Joan'un hayatı, ocak ayında kızı Michelle'den işittiği bir sözle değişti.

Bir fitness antrenörü olan Michelle, bir önceki ay Meksika'ya taşınmış, yılbaşı tatilini fırsat bilerek annesini ziyarete gelmişti.

Michelle, bir konuşma sırasında Joan'a, "Seni artık arzu ettiğim kadar sık göremeyeceğim ve buradan giderken her seferinde 'Annemi bir daha görebilecek miyim?' diye düşünüyorum" demişti.

Yaşadıklarını Business Insider'a anlatan Joan, Michelle'in normalde çok sakin bir insan olduğunu belirterek, "Kızımın bana karşı sükunetini kaybettiği nadir anlardan biriydi bu. Ardından açık sözlülükle bir soru sordu ve hayatımı değiştirdi" diye konuştu.

"ANNE NEDEN SPORA GİTMİYORSUN?"

Michelle, Joan'a "Anne, neden spor salonuna gitmiyorsun?" diye sormuştu.

Gerçekten de Joan'un sağlığı pek iyi değildi. Yüksek tansiyon ve böbrek sorunları yaşayan yaşlı kadının en az 30 kilo fazlası vardı.

Mart ayında 71'inci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Joan, korkuyor ve kendini berbat hissediyordu.

Üstelik sadece kızından değil doktorundan da uyarı gelmişti Joan'a. Sağlığını düzeltmezse diyaliz cihazına mahkum olması an meselesiydi. Bir başka deyişle Joan yavaş yavaş ölüyordu.

SPOR YAPMAK ÇOK YAYGIN BİR DURUM DEĞİLDİ

Kanada'da doğup büyüyen Joan, hareketli bir çocukluk geçirmişti. Arkadaşlarıyla top oynamış, kış aylarında paten kaymış ve bowling oynamıştı. Bütün bunları eğlenerek yapmıştı ancak kendini "atlet" olarak da tanımlamıyordu.

21'inci yaş gününe 1 ay kala evlenen Joan, yıllarca hem sürücü belgesi sınavlarında denetçi olarak çalışmış hem de bir eş ve anne olarak sorumluluklarını yerine getirmiş, Michelle'i ve erkek kardeşleri ile abilerini büyütmüştü.

O yıllarda spor salonuna gitmek özellikle evli kadınlar arasında pek yaygın bir durum değildi. Joan'un evli arkadaşları arasında da spora giden hatta bunu yapmayı düşünen bile yoktu.

"Ben insanın vücudunun aşağı yukarı her 7 senede bir değiştiğine inanırım. Benin de vücut şeklim ve beden ölçülerim yıllar içinde çok değişti. Bazı yiyecekleri dönem dönem çok sevdim, sonra tamamen bıraktım" ifadelerini kullanan Joan, yemek düzeninin çok kötü olduğunu, rastgele zamanlarda günde iki öğün yemek yiyip aralarda da atıştırdığını anlattı.

60'LI YAŞLARINDA KİLOSU ÇOK ARTMIŞTI

60'lı yaşlarında Joan'un sağlığı iyice bozulmuştu. Çocukken ateşli romatizma geçirmesi akciğerlerini zayıflatmıştı. Bu nedenle sonbahar ve ilkbahar aylarında bronşite yakalanıyordu. Dahası böbrekleri de sorun çıkarmaya başlamıştı.

Üstelik ağırlığı da 90 kiloya çıkmıştı. 160 santimetre boyundaki bir kadın için 90 kilo çok fazlaydı. Yüksek tansiyon problemi de olan Joan, sürekli ilaç kullanıyordu.

Joan'un şansı, kızı Michelle'in sertifikalı bir fitness eğitmeni ve spor beslenmesi koçu olmasıydı. Michelle annesinin sağlığının ne kadar bozulduğunu görüyor ve endişeleniyordu. Binlerce kilometre uzağa taşınması ve annesini sürekli göremiyor olması, Michelle'in endişelerini daha da artırıyordu.

Tam da bu nedenle Michelle'in uyarısı Joan'un gözünü açıp harekete geçmesini sağladı. Zaten doktoru da Joan'a kilo verip tansiyonunu düşürmesini tavsiye etmişti.

BAŞLANGIÇTA 10 KİLOYU BİLE KALDIRMAKTA ZORLANIYORDU

Daha önce spora başladığı zamanlarda gönülsüzce devam eden ve bir düzen tutturamayan Joan, bu kez haftada 5 gün egzersiz yapmaya başladı.

Kızının tavsiyeleri doğrultusunda YouTube videoları izleyerek egzersiz aletlerini kullanmayı ve serbest ağırlıklarla güç antrenmanları yapmayı öğrendi.

Joan, "En başta 10 kiloluk ağırlıkları kaldırmanın ne kadar zor olduğuna inanamamıştım. Küçük ağırlıklarla başlayıp yavaş yavaş artırdım. O zamandan bu yana 80 kilo ile deadlift, 105 kiloyla da hip thrust yapmışlığım var" dedi.

Vücudunun nasıl inceldiğini, uzun zamandır giyemediği giysilerinin üzerine nasıl uyduğunu gördükçe gözlerine inanamadığını da ifade eden Joan, "İlk 6 ayda 20 kilo verdim. 70'lerimin geri kalanında 11 kilo daha kaybettim. XL bedenden M bedene düştüm. İlaçlarıma da ihtiyacım kalmadı" diye konuştu.

GÜNDE 2 SAAT SPOR YAPIYOR

O gün bugündür spora devam ettiğini belirten Joan, "Şu anki rutinimde günde 2 saatimi spor salonuna geçiriyorum. 15 dakika kardiyo yaptıktan sonra ağırlıklarla çalışıyorum. Eşim öldükten 1 yıl kadar sonra ben de Meksika'ya taşındım. Bu yüzden çoğu zaman Michelle'le birlikte egzersiz yapıyoruz" dedi.

Joan, beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyledi ve ekledi: "Artık günde 5 kez küçük öğünler yiyorum. Kahvaltıda yumurta beyazı, protein tozu ve yüzde 1 yağlı Hindistan cevizi sütüyle hazırlanmış yulaf lapası tüketiyorum. Ardından yoğurt, kıyma ve yumurta beyazıyla yapılmış bir omlet, tavuk, hindi, jambon, bir protein barı ve son olarak nişasta içermeyen sade bir yemek yiyorum. Güne sabah 7'de başlıyorsam, akşam 7'den sonra bir şey yemiyorum."

BAŞKALARINA DA İLHAM OLMAK İSTİYOR

Bundan 3 ay önce engebeli bir arazide bisiklete binerken omzunu sakatladığını ve bir ameliyat geçirdiğini de anlatan Joan, "İyileşme sürecimde biraz daha ağırdan almak zorunda kaldım. Ama spora başlamadan önceki zamanlara göre kesinlikle daha mutlu ve daha sağlıklıyım" dedi.

Kızı Michelle ile birlikte hayata geçirdikleri "Train With Joan" isimli egzersiz uygulamasından da bahseden Joan, sözlerini, "Amacımız yaşları ne olursa olsun insanlara egzersize başlamaları için ilham olmak. Yaşınız sizi bir nebze yavaşlatabilir. Ancak ben yaşı benden bile büyük kişilerin harika şeyler başardığına şahit oldum. Bunu kendileri için yapma kararı almışlardı. Vücudunuzda sizin dışınızda kimse yaşamıyor" diyerek noktaladı.