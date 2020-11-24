7 adımda bebeğinize hazırlanın

Bilgi güçtür

Bir bebeğe hazırlanırken yapılacak en iyi şeylerden biri de kendinizi ebeveyn olma konusunda eğitmektir. Hamilelik, doğum, çocuk yetiştirme, beslenme, uyku düzenleri ve bebek sahibi olmak hakkındaki diğer konularla ilgili bol bol kitap bulunuyor. Onları okuyun, konularla ilgili uzman görüşlerini dinleyin hatta ders bile alabilirsiniz. Hamile olarak geçirdiğiniz uzun zamanı bu eğitimler için değerlendirebilirsiniz.

Temel malzemeleri edinin

Doğumdan hemen sonra bebeğiniz için kullanmanız gereken bazı şeyler var. Piyasadaki her ürün bebeğiniz için cazip gelse de yalnızca birkaç ürünle bu dönemi atlatabilirsiniz. Bebek bezi, giysi, beşik, biberon, araba koltuğu gibi mutlaka bulunması gereken malzemeleri ise atlamamanız gerekir. Doğumdan önce bebeğiniz ve sizin için gereken temel unsurların elinizde olduğundan emin olun ve gereksiz alışverişten kaçının.

Güvenliği artırın

Evinizin güvenli bir ortam olmasını sağlamak sizin için bir numaralı öncelik olmalıdır. Kontrol edilmesi gereken birkaç önemli nokta; elektrik prizleri, temizlik malzemeleri, alçak yerlerdeki ilaçlar, açıkta bırakılan kesici aletler, boğulma tehlikesi oluşturabilecek şekerler, keskin köşeli masalar. Bu tehlikeleri azaltmak veya önlemek için piyasada da birçok ürün bulunuyor.

Yemekleri dondurucuda biriktirin

Dondurucunuzu önceden hazırladığınız ve paketlediğiniz yemeklerle stoklamak, muhtemelen hayal edebileceğinizden daha fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Bebek doğduktan sonra ilk birkaç hafta telaşlı ve alışılması zor olabilir. Bu nedenle acıktığınızda fırında pişirmek için hazır bir yemeğinizin olması da harika olacaktır.

Stoklayın

Bebeğiniz doğduktan sonra ilk birkaç hafta alışveriş yapmak için zamanınız ve enerjiniz olmayabilir. Bu ipucu sizin için kurtarıcı olabilir! Sevimli bebeğiniz dünyaya gelmeden önce bozulmayacak şeyleri stoklayın. Kağıt ürünler, kişisel hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri, çöp torbaları gibi günlük hayatta sık sık kullandığınız ürünleri stoklamak işe yarayacaktır.

Hazır olun

Bebeğinizi kucağınıza alıp eve geldiğinizde ortaya çıkabilecek her acil duruma hazırlıklı olun. Önemli telefon numaralarını mutlaka kaydedin. Bunlar; çocuk doktorunuz, varsa emzirme danışmanınız ve bakıcınızın numarası olabilir.

Akışına bırakın

Belki de size yeni bir ebeveyn olmak için verebileceğimiz en önemli ipucu, akışına bırakmaktır. Ebeveynlik hayattaki her şey gibidir, zamanla öğrenirsiniz. Hatalar yapabilir ve deneme yanılma yoluyla doğruyu bulabilirsiniz. Bebeğiniz sandığınızdan daha hızlı büyüyecek ve bu anları yalnızca bir defa yaşayacaksınız. Bu yüzden acele etmeyin ve tadını çıkarın.